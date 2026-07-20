lunes 20  de  julio 2026
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España se despierta en la cima del mundo... y con resaca

La victoria de España contra Argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, dio lugar a una explosión de felicidad en todos los rincones del país

Aficionados españoles celebran la victoria tras la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en la plaza de Cibeles y la Gran Vía de Madrid, el 19 de julio de 2026.

Aficionados españoles celebran la victoria tras la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en la plaza de Cibeles y la Gran Vía de Madrid, el 19 de julio de 2026.

Oscar DEL POZO / AFP
Aficionados españoles celebran la victoria tras la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en la plaza de Cibeles de Madrid, el 19 de julio de 2026.

Aficionados españoles celebran la victoria tras la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en la plaza de Cibeles de Madrid, el 19 de julio de 2026.

Oscar DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Madrid.- Las latas de cerveza, vasos rotos y bolsas de plástico por el suelo de las calles de Madrid recuerdan la gran fiesta que se vivió, pero los servicios de limpieza se dan prisa para dejar la ciudad impoluta para la llegada de los campeones.

"Sinceramente, estoy muy cansado, porque ayer, con todo el tema de la prórroga y todo esto, al final te acuestas un domingo a la una y media, dos, luego que si te vas a Colón a celebrarlo, ya te dan las tres de la mañana, duermes cuatro horitas... y ahora al trabajo", cuenta Bruno González del Yerro en la mañana del lunes.

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El cansancio es evidente en este joven de 32 años que tiene como fórmula para sobrevivir "la adrenalina del partido" y "café, mucho café".

Espera con impaciencia que llegue la final de su reunión mañanera para tomar "un café con los compañeros" y así "comentar un poco la jugada, porque además en la oficina son bastante futboleros".

"Tengo muchas ojeras. ¡Cuatro horas he dormido, nada más! Me acosté a las 4 de la mañana y ahora me tengo que ir a trabajar", comenta con una sonrisa Catalina Sánchez, una secretaria de 64 años que se pasó la noche celebrando con sus hijas.

Y es que el mayor desafío para muchos españoles este lunes será aguantar la jornada laboral.

"Esto de que se gane una final del Mundial y el día siguiente tenga que trabajar es un poco durito, ¿eh? La verdad es que podían hacer la final un sábado, ¿no? Sería mejor para la gente que el día siguiente tiene que trabajar", opina Paco Penadés, un funcionario de 43 años.

Afonía y ojeras

Los estudiantes Tomás Hernanz y Martín Peña, de 18 años, también están afónicos.

Después de una larga noche de fiesta, Tomás lleva anudada la bandera de España en la espalda, y ninguno de los dos amigos quiere ir a dormir todavía porque "es una cosa que se vive cada cuatro años" y "pocas selecciones han tenido la oportunidad de ganar este trofeo".

El plan de estos jóvenes es "pasar todo el día por Madrid", y disfrutar de "un sentimiento que queremos vivir ahora y no nos vamos a arrepentir".

La selección española desfilará por el centro de la capital este lunes, con un recorrido hacia la fuente Cibeles, donde se encuentra el ayuntamiento y lugar habitual de las celebraciones del Real Madrid.

Se ha previsto la instalación de un escenario en el que tendrá lugar una ceremonia para celebrar el título conquistado por la Roja.

"En cuanto pueda, estaré preparado para recibir a nuestros campeones", dice José Márquez, militar de 37 años que trabaja "justo al lado".

También él trata de disimular el cansancio: "A las 2 me acosté así que vengo con un poquito de sueño, pero merece la pena".

En las calles madrileñas, las mejillas de algunas aficionadas siguen todavía pintadas de rojo y amarillo, mientras otros viandantes van hacia sus puestos de trabajo con la camiseta de la selección.

La victoria de España contra Argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, dieciséis años después del primer Mundial de la Roja, dio lugar a una explosión de felicidad en todos los rincones del país: cláxon, bocinas, fuegos artificiales, gritos. Todo el país saltó al unísono tras el pitido final y la fiesta se alargó varias horas.

Unas celebraciones que se tiñeron de tragedia por la muerte de un adolescente en Ciudad Rodrigo, al oeste del país, tras el derrumbe de una fuente a la que se habían subido varios espectadores y que se vino abajo por su peso.

FUENTE: AFP

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