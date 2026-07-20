lunes 20  de  julio 2026
CULTURA

A propósito del Mundial de Fútbol, qué opinaron grandes escritores del Siglo XX sobre el deporte rey

España ganó el partido final de la gran copa y reflexionamos sobre el sentido y los porqués del gran juego

El español Luis de la Fuente levanta el trofeo tras la victoria en la final del Mundial de Fútbol de 2026 ante Argentina.

El español Luis de la Fuente levanta el trofeo tras la victoria en la final del Mundial de Fútbol de 2026 ante Argentina.

AFP
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Tras las huestes que condujeron a España a ganar su segunda copa del Mundial de Fútbol y lo mucho que hemos visto de celebraciones y exabruptos, echamos mano de lo que grandes escritores, y pensadores, del Siglo XX opinaron sobre el deporte rey y otras manifestaciones deportivas.

Sabemos que tanto el fútbol como cualquier otro deporte es motivo de entretenimiento, incluso emoción, pero cuando el hecho, o los hechos, llegan al frenesí debemos tener en cuenta otros pormenores.

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Empecemos por los que adoran, y defienden, la difusión del fútbol, el deporte en general.

Por ejemplo, Pier Paolo Pasolini (1922-1975) un destacado escritor, poeta y director de cine italiano; considerado uno de los intelectuales más polémicos y brillantes del siglo XX, desafió abiertamente las convenciones sociales, políticas y religiosas de su época a través de su obra multidisciplinar.

Y dijo: “el fútbol (eso que en EEUU llaman soccer) es un lenguaje, con gramática, sintaxis, estilos y poetas".

Otros famosos, el escritor franco angelino Albert Camus, creador de múltiples obras literarias, expresó:Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol.”

No obstante, otros intelectuales del siglo XX consideraron el fútbol un espectáculo de masas, faltos de “contenido productivo”. Y dijeron mucho más.

El escritor argentino, Jorge Luis Borges (1896-1986), ganador del Premio Cervantes 1979; fue drástico: "El fútbol es popular porque la estupidez es popular."

En España, el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno (1864-1934) señaló “el fútbol es el espectáculo que ha venido a sustituir a los toros.”

Ahora bien, conviene matizar esta cita. Unamuno no dedicó una crítica filosófica profunda al fútbol en sí. Su preocupación era más amplia: desconfiaba de los fenómenos de masas cuando fomentaban el conformismo o distraían de cuestiones culturales y espirituales. O sea, que si alguien resume su postura diciendo que Unamuno odiaba el fútbol es una simplificación.

Lo que realmente criticaba era el papel que podía llegar a desempeñar como entretenimiento multitudinario cuando eclipsaba el pensamiento crítico y la vida intelectual. O sea, eso que vemos hoy: grandes espectáculos para llamar la atención y precios de acceso sumamente altos que terminan enriqueciendo las arcas de unos y empobreciendo los bolsillos de otros.

Por otra parte, George Orwell (1903-1950) consideró, según reportan los archivos históricos, que los juegos internacionales avivan las pasiones chauvinistas, transformando a los atletas en meros representantes de la superioridad nacional y los calificó de "guerra sin disparos".

En su famoso ensayo El espíritu deportivo (1945), Orwell argumentó que el deporte de masas fomenta el odio, el fanatismo nacionalista y el deseo sádico de humillar al rival, alejándose por completo de los ideales de juego limpio y camaradería.

En la célebre novela 1984, Orwell utilizó el fútbol (junto con la cerveza y el juego) como un mecanismo clave para mantener distraídas a las masas y asegurar su sumisión política.

El irlandés Oscar Wilde (1854-1900), que vivió el auge el futbol que fue inventado por los ingleses, dijo: “El fútbol está muy bien como un juego para chicas rudas, pero apenas es adecuado para chicos delicados."

La cita se popularizó décadas después de su muerte y suele atribuirse a recopilaciones de epigramas y testimonios, por lo que algunos estudiosos consideran que la atribución no está completamente documentada.

Un gran amigo, que poco habla y cuando habla hace pensar, dijo: “Si el pueblo saliera a las calles, de la misma manera que sale para celebrar la victoria de un juego, no habría opresiones ni dictaduras”.

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