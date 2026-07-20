Se forma la tormenta tropical Bertha y amenaza costa del Golfo de Florida

La depresión tropical dos, en las primeras horas del lunes 20 de julio de 2026.

MIAMI. - La Depresión Tropical Dos se fortaleció la noche de este lunes y se convirtió en la tormenta tropical Bertha sobre el noreste del Golfo de Florida, mientras aumentan las amenazas de lluvias intensas, inundaciones repentinas, marejada ciclónica y condiciones marítimas peligrosas desde el norte de Florida hasta Luisiana.

Un avión cazahuracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmó que el fenómeno alcanzó vientos máximos sostenidos de 40 mph, equivalentes a 65 km/h, con ráfagas más fuertes. Bertha es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026.

En su Advertencia Intermedia #6A, emitida a las 8:00 p. m. de Miami—, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) ubicó el centro de Bertha a unas 110 millas, 180 kilómetros, al sur de Panama City, Florida, y a 190 millas, 310 kilómetros, al sureste de Mobile, Alabama.

La tormenta se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de apenas 3 mph, con una presión central mínima de 1.004 milibares. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 70 millas, 110 kilómetros, desde el centro.

Vigilancia desde Florida hasta Luisiana

Una vigilancia de tormenta tropical permanece vigente desde el río Ochlockonee, en Florida, hacia el oeste hasta el límite entre las parroquias de Jefferson y Plaquemines, en Luisiana.

Las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar en el Panhandle de Florida entre la noche del lunes y el martes. En el resto del área bajo vigilancia, los vientos más fuertes podrían sentirse entre la noche del martes y el miércoles.

El NHC advirtió que podrían requerirse vigilancias o avisos adicionales para otras zonas de Luisiana y Texas, debido al desplazamiento lento del ciclón cerca de la costa norte del Golfo.

Marejada ciclónica peligrosa

Una vigilancia de marejada ciclónica está en vigor desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la desembocadura del río Misisipi. La alerta indica que existe la posibilidad de inundaciones costeras capaces de amenazar la vida durante las próximas 48 horas.

El agua podría elevarse entre 2 y 4 pies sobre el nivel del suelo desde la desembocadura del Misisipi hasta la frontera entre Alabama y Florida, si la marejada máxima coincide con la marea alta.

Entre Indian Pass y Chassahowitzka, en la región del Big Bend de Florida, se prevén aumentos de entre 1 y 3 pies. El mismo rango se pronostica entre Morgan City y la desembocadura del Misisipi, así como en el lago Pontchartrain.

Las mayores inundaciones podrían ocurrir en sectores inmediatos de la costa, aunque la profundidad del agua dependerá de la trayectoria exacta, la marea y las características de cada localidad.

Hasta ocho pulgadas de lluvia

Bertha podría producir acumulados generales de entre 2 y 4 pulgadas de lluvia hasta el viernes, con máximos aislados cercanos a las 8 pulgadas.

El área con riesgo de precipitaciones intensas se extiende desde el oeste de Florida hasta la costa central de Texas e incluye sectores del sur de Alabama, Misisipi y Luisiana. Estas lluvias podrían causar inundaciones repentinas, sobre todo en áreas urbanas y lugares con drenaje deficiente.

El NHC indicó además que uno o dos tornados aislados podrían desarrollarse durante la noche del lunes en la región del Big Bend de Florida.

Oleaje y corrientes de resaca

El oleaje generado por Bertha ya afecta sectores de la costa del Golfo de Florida y se propagará hacia el oeste durante el transcurso de la semana.

Estas condiciones podrían generar rompientes peligrosas y corrientes de resaca capaces de poner en riesgo la vida de bañistas. Las autoridades recomiendan atender las advertencias de las oficinas locales del Servicio Nacional de Meteorología y de los cuerpos de salvavidas.

Bertha podría fortalecerse

El NHC anticipa que Bertha se moverá lentamente hacia el noroeste durante la noche del lunes y la mañana del martes, antes de girar hacia el oeste-noroeste o el oeste.

La trayectoria prevista llevaría el centro de la tormenta cerca de la costa norte del Golfo o paralelo a ella durante los próximos días. El pronóstico contempla un fortalecimiento adicional y vientos de hasta 50 mph entre el martes y el miércoles.

Sin embargo, el organismo explicó que una mayor cizalladura del viento podría impedir una intensificación significativa y debilitar el sistema durante la segunda mitad de la semana.

Sur de Florida, sin amenaza directa

Miami-Dade, Broward y Palm Beach permanecen fuera de las vigilancias de tormenta tropical y marejada ciclónica emitidas por el NHC.

La trayectoria oficial mantiene el centro de Bertha sobre el norte del Golfo, lejos del área metropolitana de Miami. Por el momento, el sur de Florida no enfrenta una amenaza directa de vientos con fuerza de tormenta tropical.

Los principales impactos para Florida se concentran en el Panhandle, el Big Bend y otros sectores de la costa occidental del estado. No obstante, la humedad asociada al sistema podría favorecer episodios aislados de lluvia en otras partes de la península.