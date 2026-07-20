lunes 20  de  julio 2026
POLÍTICA

EEUU acusa a Cuba de "infiltración y espionaje" de largo alcance

El Departamento de Estado asegura que La Habana buscó infiltrarse en instituciones estadounidenses y crear redes de influencia dentro del país

Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.

Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.

DIARIO DE CUBA
El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq).

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq).

AFP
El dictador cubano Fidel Castro (izq.) es asistido por su hermano Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas, para tomar asiento el 23 de diciembre de 2004 en La Habana.&nbsp;

El dictador cubano Fidel Castro (izq.) es asistido por su hermano Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas, para tomar asiento el 23 de diciembre de 2004 en La Habana. 

ADALBERTO ROQUE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Departamento de Estado acusó este lunes al régimen de Cuba de haber desarrollado durante casi siete décadas una estrategia de espionaje, infiltración y subversión contra Estados Unidos, con el objetivo de penetrar instituciones gubernamentales, reclutar agentes de influencia y respaldar movimientos revolucionarios de izquierda en América Latina.

Las acusaciones forman parte de un informe especial divulgado por la administración del presidente Donald Trump, que sostiene que La Habana impulsó una campaña de largo plazo para penetrar organismos estadounidenses y promover operaciones de inteligencia más allá del ámbito militar.

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Infiltración en instituciones de EEUU

El documento afirma que el régimen cubano logró infiltrarse "en las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos", además de reclutar y formar "generaciones de activistas" y apoyar lo que describe como "terrorismo de izquierda".

Según el Departamento de Estado, Cuba carecía de capacidad para enfrentar militarmente a Estados Unidos, por lo que desarrolló una estrategia basada en operaciones de inteligencia, espionaje, infiltración, sabotaje y el establecimiento de redes de apoyo político.

"Los cubanos perfeccionaron un nuevo modelo para una larga guerra de desgaste, organizado en torno al espionaje, la infiltración, el sabotaje, redes de aliados y una infraestructura revolucionaria diseñada para volcar a Estados Unidos contra sí mismo", indica el informe.

La publicación del documento se produce en medio del endurecimiento de la política de la administración Trump hacia el régimen cubano, mientras la isla atraviesa una profunda crisis económica marcada por la escasez de alimentos y medicamentos, los apagones y el aumento de la migración.

Contexto de una confrontación histórica

Las relaciones entre Washington y La Habana se deterioraron tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959. Después de que el régimen cubano nacionalizara propiedades y empresas estadounidenses sin compensación, Estados Unidos impuso un embargo económico a la isla, mientras La Habana estrechó su alianza con la entonces Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría.

El informe recuerda que, durante ese período, el régimen cubano respaldó y entrenó movimientos guerrilleros en América Latina y otras regiones.

Aunque el informe no anuncia nuevas medidas específicas, su publicación refuerza la estrategia de la administración Trump de aumentar la presión diplomática y política sobre el régimen cubano y sustenta futuras acciones en materia de seguridad nacional y política exterior.

FUENTE: Con información de AFP

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