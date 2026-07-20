Detienen a hombre por provocar incendio frente a oficinas de inmigración en Nueva York

Andrew Arrabaca fue detenido por tratar de incendiar edificio de oficinas de inmigración (Facebook)

NUEVA YORK . - Un veterano del Ejército de Estados Unidos fue arrestado el lunes por provocar un incendio frente a un edificio en Nueva York que alberga oficinas federales de inmigración, aparentemente en "protesta" contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump.

El hombre de 43 años de edad, identificado como Andrew Arrabaca, presuntamente vertió gasolina e inició las llamas con un encendedor y un fuego artificial, y luego disparó proyectiles con un rifle de airsoft.

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Las autoridades informaron que dos empleados del gobierno y un civil sufrieron heridas leves tras el incidente en el edificio, donde se encuentran los tribunales de inmigración y una oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que se encontró con un cartel con la leyenda “ICE fuera de nuestras calles” en un carrito que Arrabaca transportó cerca del edificio, y que llevaba un “casco de estilo militar”.

El ICE, la agencia encargada de las deportaciones, ha generado críticas por sus tácticas de mano dura, incluidas las muertes en tiroteos contra dos inmigrantes este mes. Según la agencia, los oficiales respondieron a ataques. Dos ciudadanos estadounidenses murieron a principios de este año. Una de las fallecidas lanzó su vehículo contra el agente de ICE, mientras otro manifestante estadounidense que protestaba por las políticas migratorias aparentemente estaba armado. Los casos están bajo investigación.

“El señor Arrabaca llegó armado con malas intenciones”, dijo James Barnacle, del FBI en Nueva York, quien señaló que también llevaba dos hachas, un martillo y tres cuchillos.

Extremista y antiestadounidense

“Cuando estaba siendo arrestado, gritó términos despectivos hacia ICE. Usó malas palabras. Es un extremista antiestadounidense y antigubernamental”, afirmó Barnacle.

“Dijo que estaba apuntando al edificio y que le parecía bien herir o matar a personas que entraran o salieran del edificio; eran empleados federales o civiles”, agregó.

Barnacle indicó que Arrabaca sirvió en el ejército de Estados Unidos de 2001 a 2005 como mecánico en sistemas de misiles Patriot.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a un hombre vestido de negro vaciando un cubo sobre una escalera antes de que estalle una enorme llama. Luego se le ve huyendo del área y un agente logra derribarlo en el suelo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó los hechos de “profundamente perturbadores” en una publicación en X, y agregó que se sentía aliviado de que nadie hubiera resultado herido de gravedad.

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FUENTE: Con información de AFP