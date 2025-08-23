Atlético de Madrid sigue sin levantar cabeza en el inicio de temporada

El defensa austriaco #22 del Elche, David Affengruber, cae junto al delantero italiano #22 del Atlético de Madrid, Giacomo Raspadori, durante el partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el Elche CF en el Estadio Metropolitano de Madrid el 23 de agosto de 2025.

El Atlético de Madrid volvió a pinchar en la segunda jornada de La Liga , al no pasar del empate 1-1 ante el Elche, recién ascendido a la primera categoría, este sábado en el Metropolitano de la capital española.

La entidad rojiblanca, que perdió por 2-1 ante el Espanyol en el debut liguero, sigue sin carburar, pese a haber hecho siete fichajes en el mercado de inicio de curso, y se sitúa con un punto en la 13ª posición de la tabla de manera provisional.

Los pupilos de Diego Simeone empezaron fuerte gracias al tanto del noruego Alexander Sorloth en el minuto 6 de juego tras un desmarque del atacante, que no encontró dificultades para sobrepasar al guardameta argentino Matías Dituro.

La escuadra rojiblanca, animada por la ventaja, presionada en la zona rival, pero Rafa Mir enmudeció en el 15 a los aficionados colchoneros, poniendo el 1-1.

Germán Valera envió el esférico en diagonal a la carrera de Álvaro Rodríguez, que el uruguayo controló y, después, creció al delantero murciano, quien cruzó el balón para poner tablas en el marcador.

Los jugadores atléticos dominaron la posesión de principio a fin, pero los ilicitanos se mostraron sólidos en defensa, sin dejar que el adversario creara apenas jugadas de peligro.

Los hombres de Eder Sarabia, por su parte, aguantaron la embestida del Atlético hasta el final del partido.

Marcos Llorente tuvo una oportunidad clara en el 80 pero mandó la pelota fuera tras un pase de Pablo Barrios cuando estaba frente a Dituro.

Antes de entrar en el tiempo de descuento, el hijo del exinternacional argentino Fernando Redondo, Federico, disfrutó de sus primeros minutos en LaLiga después de fichar por el Elche la semana pasada.

La entrada del centrocampista de 22 años procedente del Inter Miami, en cambio, no supuso ningún cambio en el Elche, que se limitó a un defensor y suma dos puntos después de dos partidos en el campeonato español.

FUENTE: AFP