Tottenham le da un golpe de autoridad al Manchester City

Duro golpe para el Manchester City en su intento de recuperar la confianza perdida: en el primer partido de la temporada en casa perdió 2-0 frente al Tottenham , mientras que el Arsenal goleó 5-0 al Leeds y se pone provisionalmente líder.

Tras la goleada 4-0 en su visita al Wolverhampton en la primera jornada y en el primer partido de la temporada en el Etihad Stadium, el City repitió los errores de la temporada pasada: escasa pegada ofensiva y errores atrás que cuestan goles.

Así ocurrió en la primera parte, donde tras una primera media hora bastante pobre de juego y la salida por lesión del lateral Rayan Aït-Nouri, uno de los fichajes del mercado de inicio de curso, los Spurs aprovecharon dos errores de la defensa local para colocarse por delante en el marcador.

Primero fue el brasileño Richarlison, que superó por velocidad a los defensores locales, y su centro fue rematado a la roja por Brennan Johnson (minuto 35).

El portero James Trafford, que volvió a ser titular en detrimento del brasileño Ederson, hipotecó las chances de su equipo justo antes del descanso, cuando los Spurs recuperaron la pelota tras una mala salida y el portugués Joao Palhinha anotó el segundo gol (45+2).

"Hemos fallado en cosas simples con la pelota. Por supuesto que tenemos que mejorar, pero ya lo dije después de (jugar contra) los Wolves", admitió Guardiola.

La entrada en la segunda parte de hombres como Bernardo Silva, Jérémy Doku, Phil Foden o Rodri no cambió la dinámica del partido, con un City dominador, pero sin llevar peligro ante la portería del italiano Guglielmo Vicario.

Al contrario que al City, todo sonríe por ahora en la Premier League al Tottenham del técnico danés Thomas Frank, que tras debutar hace una semana en el campeonato con una clara victoria ante el Burnley (3-0), suma un segundo triunfo que le coloca en la primera plaza de la clasificación provisional.

"La mentalidad es la clave. Tenemos que tener esta mentalidad para ganar partidos como éste", se felicitó Frank.

Gyökeres ya deleita al Emirates

En Londres, el Arsenal se impuso 5-0 al ascendido Leeds, confirmando así las buenas sensaciones del pasado domingo, cuando había vencido 1-0 en Old Trafford al Manchester United.

El neerlandés Jurrien Timber (34 y 56) y el sueco Viktor Gyökeres (48, 90+5) firmaron sendos dobletes, mientras que el otro gol de los Gunners en su Emirates Stadium fue obra de Bukayo Saka (45+1).

Gyökeres escribió así sus dos primeros tantos en la Premier League, a la que llega en un traspaso millonario desde el Sporting de Lisboa, con el que deslumbró la pasada temporada.

El Arsenal anunció además este mismo sábado, antes de su partido del día, el fichaje del volante ofensivo inglés Eberechi Eze, hasta ahora en el Crystal Palace y con el que espera completar una escuadra temible para terminar con más de dos décadas sin ser campeón de Inglaterra.

Aston Villa sigue sin ganar

Por su parte, el Aston Villa de Unai Emery fue derrotado en el campo del Brentford (1-0) por un tempranero tanto de Dango Ouattara en el minuto 12 y el equipo de Birmingham apenas suma un punto en las dos primeras jornadas.

El recién ascendido Sunderland, que había arrancado con una victoria amplia sobre el West Ham en la primera jornada, se frenó ahora al caer 2-0 con el Burnley, mientras que el Bournemouth venció 1-0 al Wolverhampton en un duelo entre dos formaciones que habían perdido en la primera jornada.

El domingo se disputarán tres partidos, entre los que destaca la visita del Manchester United, derrotado en la primera fecha, al Fulham.

Para el lunes queda el pulso estelar de esta segunda jornada, la visita del Liverpool al Newcastle, un partido ya de por sí eléctrico pero animado por la situación del atacante sueco Alexander Isak, en rebeldía con las Urracas para forzar su venta a los Reds.

