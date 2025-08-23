sábado 23  de  agosto 2025
Cristiano Ronaldo sigue sin su primer título en Arabia: Al Nassr pierde la Supercopa ante Al Ahli en penaltis

Cristiano Ronaldo tendrá que esperar para levantar su primer título en Arabia Saudita. El Al Nassr cayó en la final de la Supercopa frente al Al Ahli

Cristiano Ronaldo (izq.) del Al-Nassr celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante la final de la Supercopa de Arabia Saudí entre el Al-Nassr y el Al-Ahli en el Estadio de Hong Kong, Hong Kong, el 23 de agosto de 2025.&nbsp;

Cristiano Ronaldo (izq.) del Al-Nassr celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante la final de la Supercopa de Arabia Saudí entre el Al-Nassr y el Al-Ahli en el Estadio de Hong Kong, Hong Kong, el 23 de agosto de 2025. 

Wun Suen / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Cristiano Ronaldo tendrá que esperar para levantar su primer título en Arabia Saudita. El Al Nassr cayó en la final de la Supercopa frente al Al Ahli tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario y una derrota por 3-5 en la tanda de penaltis.

Cristiano marcó su gol número 100 con Al Nassr

El portugués abrió el marcador desde el punto de penalti, logrando así su gol número 100 con Al Nassr, una cifra histórica que lo convierte en el primer futbolista en alcanzar esa marca con cuatro clubes distintos.

Sin embargo, el exjugador del Barcelona Franck Kessié igualó antes del descanso con un golazo, dejando el partido abierto.

Un final dramático antes de los penaltis

En la segunda parte, Marcelo Brozovic adelantó al Al Nassr a falta de diez minutos para el final. Todo parecía encaminado al primer título de Cristiano en Arabia, pero Roger Ibañez igualó el marcador en el minuto 88 tras un córner mal defendido.

Ya en los penaltis, el Al Ahli anotó todos sus lanzamientos, mientras que Abdullah Al Khaibari falló el decisivo para el Al Nassr. El arquero Edouard Mendy fue clave para la consagración de su equipo.

Un título inesperado para Al Ahli

El Al Ahli se proclamó campeón de la Supercopa de Arabia Saudí 2025, pese a entrar a última hora en el torneo tras la renuncia de Al Hilal, ocupado por su participación en el Mundial de Clubes.

De esta manera, Cristiano Ronaldo y el Al Nassr ven escaparse una oportunidad de oro de sumar un trofeo más en su palmarés, en una temporada en la que incorporaron figuras como Iñigo Martínez y Joao Félix.

