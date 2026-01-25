domingo 25  de  enero 2026
Fútbol

Augsburg sorprende al Bayern y rompe su invicto en la Bundesliga

Augsburg derrota 2-1 al Bayern Múnich, rompe su racha invicta en la Bundesliga y deja claro que el líder ya no luce tan intocable

El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz (C), observa a sus compañeros de equipo después del partido de fútbol de la primera división alemana, la Bundesliga, entre el FC Bayern Múnich y el FC Augsburgo en Múnich, sur de Alemania, el 24 de enero de 2026.&nbsp;

El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz (C), observa a sus compañeros de equipo después del partido de fútbol de la primera división alemana, la Bundesliga, entre el FC Bayern Múnich y el FC Augsburgo en Múnich, sur de Alemania, el 24 de enero de 2026. 

Alexandra BEIER / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Bayern Múnich dejó de parecer invencible este sábado tras caer 2-1 ante el Augsburg, resultado que puso fin a una racha de 27 partidos sin perder en la Bundesliga, vigente desde marzo.

El conjunto bávaro, líder del campeonato, se adelantó temprano con un gol del japonés Hiroki Ito, pero terminó pagando una segunda parte irregular ante un Augsburg que aprovechó cada error y firmó una de las mayores sorpresas de la temporada.

Lee además
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Real Madrid bate récord de ingresos y es el único club milmillonario
El delantero español #10 del Barcelona, Lamine Yamal, marca el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Oviedo en el Estadio Camp Nou de Barcelona el 25 de enero de 2026.
Fútbol

Barcelona cumple para seguir líder de la tabla

El Bayern golpea primero, pero no sentencia

El partido parecía encaminarse a una victoria rutinaria para los campeones defensores cuando Ito marcó de cabeza al minuto 23 tras un tiro de esquina cobrado por Michael Olise. Bayern dominó largos tramos del encuentro, pero sin la contundencia que lo había caracterizado durante la primera mitad del curso.

Augsburg castiga los errores y hace historia

La reacción visitante llegó en el tramo final. Arthur Chaves empató al minuto 76 tras un error del guardameta suplente Jonas Urbig, y apenas seis minutos después Han-Noah Massengo culminó una gran jugada colectiva para sellar la remontada.

El triunfo significó la primera victoria del Augsburg en Múnich desde 2015, y dejó en evidencia que el Bayern, pese a su liderato, no es tan intocable como parecía.

Autocrítica en el vestuario bávaro

Tras el encuentro, Joshua Kimmich reconoció que la derrota fue justa:

“Tenemos que aceptarlo. No fue nuestro mejor nivel y Augsburg fue más agresivo al final. Lo importante es cómo reaccionamos ahora”.

Pese a la caída, Bayern sigue encabezando la tabla tras haber firmado el mejor inicio de temporada en la historia de la Bundesliga, con solo cuatro puntos perdidos en 18 jornadas.

Dortmund y Leverkusen, atentos al tropiezo

El revés abre una pequeña ventana para sus perseguidores. Borussia Dortmund podría reducir la diferencia a ocho puntos si vence a Union Berlín.

Mientras tanto, a más de 400 kilómetros, los aficionados del Bayer Leverkusen celebraron la derrota bávara recordando su condición de único campeón invicto de la Bundesliga, logro alcanzado en la temporada 2023-24.

Leverkusen venció 1-0 al Werder Bremen, con gol del exdefensa del Real Madrid Lucas Vázquez, resultado que cortó una racha de tres derrotas y lo impulsó al sexto lugar de la clasificación.

Temas
Te puede interesar

¿Será suficiente?

Alcaraz y Sabalenka no ceden ni un paso en Australia

Estadounidense Alex Honnold escala sin protección el rascacielos Taipei 101 en Taiwán y hace historia con Netflix

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

CIA en Caracas: control y transición vigilada

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano. 
CUBA

La Habana vuelve a retórica de guerra mientras la crisis energética asfixia el país

Broadway, Nashville.
TURISMO

Cuando se trata de música, Nashville es el destino

Agentes federales observan mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde las autoridades estatales y locales dicen que un hombre fue baleado por agentes federales más temprano esa mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
MIGRACIÓN

Trump acusa a funcionarios demócratas en Minnesota de "incitar la insurrección" tras fatal tiroteo

Te puede interesar

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

CIA en Caracas: control y transición vigilada

Por Estefani Brito
Mapa de zonas en alerta por la tormenta invernal publicado por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.
MAL TIEMPO

Casi 700.000 clientes en EEUU sin electricidad por tormenta de nieve

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano. 
CUBA

La Habana vuelve a retórica de guerra mientras la crisis energética asfixia el país

Broadway, Nashville.
TURISMO

Cuando se trata de música, Nashville es el destino

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado