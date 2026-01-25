Augsburg sorprende al Bayern y rompe su invicto en la Bundesliga

El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz (C), observa a sus compañeros de equipo después del partido de fútbol de la primera división alemana, la Bundesliga, entre el FC Bayern Múnich y el FC Augsburgo en Múnich, sur de Alemania, el 24 de enero de 2026.

El Bayern Múnich dejó de parecer invencible este sábado tras caer 2-1 ante el Augsburg, resultado que puso fin a una racha de 27 partidos sin perder en la Bundesliga , vigente desde marzo.

El conjunto bávaro, líder del campeonato, se adelantó temprano con un gol del japonés Hiroki Ito, pero terminó pagando una segunda parte irregular ante un Augsburg que aprovechó cada error y firmó una de las mayores sorpresas de la temporada.

El Bayern golpea primero, pero no sentencia

El partido parecía encaminarse a una victoria rutinaria para los campeones defensores cuando Ito marcó de cabeza al minuto 23 tras un tiro de esquina cobrado por Michael Olise. Bayern dominó largos tramos del encuentro, pero sin la contundencia que lo había caracterizado durante la primera mitad del curso.

Augsburg castiga los errores y hace historia

La reacción visitante llegó en el tramo final. Arthur Chaves empató al minuto 76 tras un error del guardameta suplente Jonas Urbig, y apenas seis minutos después Han-Noah Massengo culminó una gran jugada colectiva para sellar la remontada.

El triunfo significó la primera victoria del Augsburg en Múnich desde 2015, y dejó en evidencia que el Bayern, pese a su liderato, no es tan intocable como parecía.

Autocrítica en el vestuario bávaro

Tras el encuentro, Joshua Kimmich reconoció que la derrota fue justa:

“Tenemos que aceptarlo. No fue nuestro mejor nivel y Augsburg fue más agresivo al final. Lo importante es cómo reaccionamos ahora”.

Pese a la caída, Bayern sigue encabezando la tabla tras haber firmado el mejor inicio de temporada en la historia de la Bundesliga, con solo cuatro puntos perdidos en 18 jornadas.

Dortmund y Leverkusen, atentos al tropiezo

El revés abre una pequeña ventana para sus perseguidores. Borussia Dortmund podría reducir la diferencia a ocho puntos si vence a Union Berlín.

Mientras tanto, a más de 400 kilómetros, los aficionados del Bayer Leverkusen celebraron la derrota bávara recordando su condición de único campeón invicto de la Bundesliga, logro alcanzado en la temporada 2023-24.

Leverkusen venció 1-0 al Werder Bremen, con gol del exdefensa del Real Madrid Lucas Vázquez, resultado que cortó una racha de tres derrotas y lo impulsó al sexto lugar de la clasificación.