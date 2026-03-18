miércoles 18  de  marzo 2026
Béisbol

Maikel García, el MVP que encendió a Venezuela: así conquistó el Clásico Mundial y se ganó el respeto de MLB

Maikel García fue elegido MVP del Clásico Mundial de Béisbol tras liderar a Venezuela al título con una actuación dominante. Así brilló y por qué ya es figura en MLB

El comentarista de Fox Sports, Tom Verducci, entrevista al Jugador Más Valioso, Maikel García #11, de la selección de Venezuela, y a su traductor tras la victoria por 3-2 contra la selección de Estados Unidos en el loanDepot Park el 17 de marzo de 2026 en Miami, Florida.&nbsp;

El comentarista de Fox Sports, Tom Verducci, entrevista al Jugador Más Valioso, Maikel García #11, de la selección de Venezuela, y a su traductor tras la victoria por 3-2 contra la selección de Estados Unidos en el loanDepot Park el 17 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 

Al Bello/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Maikel García ya no es promesa. Es realidad. Y ahora, también, es leyenda del Clásico Mundial de Béisbol.

El infielder venezolano fue elegido Jugador Más Valioso tras liderar a Venezuela a un histórico título, coronado con una victoria 3-2 sobre Estados Unidos en la gran final. Pero lo suyo no fue un destello puntual: fue una exhibición completa de talento, carácter y consistencia durante todo el torneo.

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Cómo construyó un MVP

García fue, sin discusión, el motor ofensivo y emocional de la selección venezolana.

Promedió .385 en el torneo

Conectó 10 hits, líder del equipo

Impulsó 7 carreras

Robó 3 bases

Línea ofensiva de .435 /.458 /.652

Clave en momentos decisivos (semifinal vs Italia y final vs EE.UU.)

En la final, no tardó en hacerse sentir: produjo la primera carrera del juego con un elevado de sacrificio ante Nolan McLean. Y como si fuera poco, volvió a aparecer en los momentos grandes, demostrando algo que no se entrena: sangre fría.

“Tiene sangre fría”: el factor diferencial

Su manager, Omar López, lo describió mejor que nadie:

“Puede haber 70,000 fanáticos y su cerebro no deja de funcionar”.

Y eso fue exactamente lo que mostró. García jugó como si el escenario no le pesara. Toques de bola perfectos, defensa impecable, decisiones inteligentes en bases… un paquete completo.

No es casualidad que ya se hable de él como un pelotero de cinco herramientas:

Contacto

Velocidad

Defensa

Brazos

Inteligencia de juego

Impacto en MLB: de revelación a figura emergente

Lo que hizo en el Clásico no tomó por sorpresa a quienes siguen de cerca a los Kansas City Royals.

García ya venía de una temporada revelación en MLB, donde:

Ganó un Guante de Oro

Fue convocado al Juego de Estrellas

Se consolidó como uno de los infielders más completos de la liga

En términos de métricas avanzadas (Statcast), su perfil combina:

Velocidad élite

Excelente contacto

Defensa por encima del promedio

Después de este torneo, su nombre dejó de ser “interesante” para convertirse en respetado dentro del circuito.

Maikel García
Maikel García celebra tras darle la ventaja a Venezuela en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol

Maikel García celebra tras darle la ventaja a Venezuela en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol

Cómo lo ven en Venezuela: ¿el mejor del momento?

Aquí es donde el debate se pone sabroso.

El histórico Ozzie Guillén no se guardó nada:

“El mejor pelotero de Venezuela no es Ronald Acuña, es Maikel García… porque compite, juega para ganar y no tiene miedo”.

Puede sonar polémico, pero refleja algo clave:

García representa el tipo de jugador que conecta con la identidad del béisbol venezolano — garra, inteligencia y entrega total.

Además:

Fue pieza clave con los Tiburones de La Guaira

Es uno de los pocos que jugó todos los partidos del Clásico

Lideró desde el ejemplo, no desde el ego

Un jugador hecho para los grandes escenarios

Maikel lo dejó claro con sus propias palabras:

“Jugar por el país se siente diferente… este es el mejor momento de mi carrera”.

Y vaya que lo es.

Porque Venezuela no ganó el Clásico con una superestrella dominante…

pero en el camino apareció una.

Una que tocó la bola, corrió, defendió, bateó y decidió partidos.

Una que no se escondió.

Esa fue la chispa. Ese fue Maikel García.

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