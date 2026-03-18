Maikel García, el MVP que encendió a Venezuela: así conquistó el Clásico Mundial y se ganó el respeto de MLB

Maikel García ya no es promesa. Es realidad. Y ahora, también, es leyenda del Clásico Mundial de Béisbol.
Maikel García fue elegido MVP del Clásico Mundial de Béisbol tras liderar a Venezuela al título con una actuación dominante. Así brilló y por qué ya es figura en MLB
Maikel García ya no es promesa. Es realidad. Y ahora, también, es leyenda del Clásico Mundial de Béisbol.
El infielder venezolano fue elegido Jugador Más Valioso tras liderar a Venezuela a un histórico título, coronado con una victoria 3-2 sobre Estados Unidos en la gran final. Pero lo suyo no fue un destello puntual: fue una exhibición completa de talento, carácter y consistencia durante todo el torneo.
García fue, sin discusión, el motor ofensivo y emocional de la selección venezolana.
Promedió .385 en el torneo
Conectó 10 hits, líder del equipo
Impulsó 7 carreras
Robó 3 bases
Línea ofensiva de .435 /.458 /.652
Clave en momentos decisivos (semifinal vs Italia y final vs EE.UU.)
En la final, no tardó en hacerse sentir: produjo la primera carrera del juego con un elevado de sacrificio ante Nolan McLean. Y como si fuera poco, volvió a aparecer en los momentos grandes, demostrando algo que no se entrena: sangre fría.
Su manager, Omar López, lo describió mejor que nadie:
“Puede haber 70,000 fanáticos y su cerebro no deja de funcionar”.
Y eso fue exactamente lo que mostró. García jugó como si el escenario no le pesara. Toques de bola perfectos, defensa impecable, decisiones inteligentes en bases… un paquete completo.
No es casualidad que ya se hable de él como un pelotero de cinco herramientas:
Contacto
Velocidad
Defensa
Brazos
Inteligencia de juego
Lo que hizo en el Clásico no tomó por sorpresa a quienes siguen de cerca a los Kansas City Royals.
García ya venía de una temporada revelación en MLB, donde:
Ganó un Guante de Oro
Fue convocado al Juego de Estrellas
Se consolidó como uno de los infielders más completos de la liga
En términos de métricas avanzadas (Statcast), su perfil combina:
Velocidad élite
Excelente contacto
Defensa por encima del promedio
Después de este torneo, su nombre dejó de ser “interesante” para convertirse en respetado dentro del circuito.
Aquí es donde el debate se pone sabroso.
El histórico Ozzie Guillén no se guardó nada:
“El mejor pelotero de Venezuela no es Ronald Acuña, es Maikel García… porque compite, juega para ganar y no tiene miedo”.
Puede sonar polémico, pero refleja algo clave:
García representa el tipo de jugador que conecta con la identidad del béisbol venezolano — garra, inteligencia y entrega total.
Además:
Fue pieza clave con los Tiburones de La Guaira
Es uno de los pocos que jugó todos los partidos del Clásico
Lideró desde el ejemplo, no desde el ego
Maikel lo dejó claro con sus propias palabras:
“Jugar por el país se siente diferente… este es el mejor momento de mi carrera”.
Y vaya que lo es.
Porque Venezuela no ganó el Clásico con una superestrella dominante…
pero en el camino apareció una.
Una que tocó la bola, corrió, defendió, bateó y decidió partidos.
Una que no se escondió.
Esa fue la chispa. Ese fue Maikel García.