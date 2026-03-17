martes 17  de  marzo 2026
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Real Madrid avanza a los cuartos de la Champions tras volver a vencer al City

Con doblete del brasileño Vinicius, el Real Madrid superó por 2-1 al Manchester City y concretó su clasificación a la siguiente fase de la Liga de Campeones

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Pachuca, el 18 de diciembre de 2024.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Pachuca, el 18 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANCHESTER.- Fuera del top-8 del grupo único de 36 equipos, el Real Madrid avanzó a cuartos de final de la Champions este martes al vencer 2-1 en el Etihad Stadium a un Manchester City en inferioridad numérica gran parte del partido.

Un penal por mano de Bernardo Silva tras un disparo de Vinicius, en el minuto 17 supuso la roja directa al portugués y el gol desde los once metros del brasileño, que dejaba la eliminatoria casi sentenciada tras el 3-0 en la ida.

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Con un hombre menos, los Citizens igualaron con un gol del noruego Erling Haaland (41'), pero otro tanto de Vinicius en el último suspiro del partido dio una nueva victoria al conjunto blanco, al que regresó tras una lesión Kylian Mbappé.

Fue la cuarta victoria consecutiva del equipo merengue en eliminatorias.

A pesar de haber perdido en la primera fase ante los Citizens, el Real Madrid, quince veces campeón de Europa, reforzó su imagen de equipo pesadilla de los dirigidos por Pep Guardiola, al que ha eliminado en las tres últimas ediciones de la Champions.

El conjunto blanco no dio margen a la incertidumbre ante el poderoso City, que ya había perdido en el Santiago Bernabéu por 3-0 con un triplete del uruguayo Federico Valverde.

Jugada decisiva

Este martes todo resultó más fácil de lo esperado, sobre todo desde que en el minuto 18 un penal por mano de Silva -tras revisión del VAR- supuso la roja directa al volante portugués y el gol inaugural de Vinicius, que se quitó así el peso de encima del penal fallado en la ida.

El brasileño, que había estrellado el balón en el palo instantes antes en la jugada que precedió al penal, ajustició al arquero italiano Gianluigi Donnarumma, engañándolo con un disparo raso.

Pero antes del gol de la tranquilidad, volvió a relucir la figura de Thibaut Courtois bajo los palos, pues fue salvador ante los remates del Balón de Oro español Rodri y de Haaland.

El astro local marcó su octavo gol en esta edición de la Champions -su gol 30 entre todas las competiciones con el club- al rematar de forma un tanto heterodoxa un centro tras una jugada del belga Jeremy Doku.

Pero ni Haaland ni Courtois terminarían el partido.

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El portero merengue fue sustituido por el ucraniano Andriy Lunin por una lesión sufrida en el primer tiempo y Guardiola consideró más prudente retirar a su goleador Haaland con la vista puesta en la final de la Copa de la Liga inglesa el domingo ante el Arsenal.

La segunda parte, con los ingleses conscientes de su eliminación, y los madridistas sin la ambición de llevarse la victoria, parecía que no produciría movimientos en el marcador a pesar de dos goles anulados a los ingleses, ambos por fuera de juego, y otro a Vini por el mismo motivo.

Álvaro Arbeloa aprovechó para dar unos minutos al delantero francés Mbappé, que en el primer balón que tocó estuvo a punto de batir a Donnarumma.

Pero ya en el crepúsculo del partido, fue de nuevo Vinicius quien remató desde el corazón del área un centro de Aurélien Tchouaméni (90+3 minutos) para dar un golpe sobre la mesa en la Champions.

Otro de los hombres que salen reforzados de esta eliminatoria es el técnico merengue Arbeloa, que ha ganado sus cuatro partidos en la máxima competición europea desde que sustituyó a Xabi Alonso en enero.

Tras eliminar al City, al Real Madrid podría esperarle otro hueso en cuartos, el Bayern Múnich, que deberá defender en casa un cómodo 6-1 cosechado en la ida ante Atalanta.

FUENTE: AFP

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