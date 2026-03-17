Mascherano asegura que Messi está en "perfectas condiciones" para medirse a Nashville

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, previo al inicio de un partido de la MLS, el 27 de septiembre de 2025.

MIAMI.- El entrenador argentino del Inter Miami , Javier Mascherano , confirmó este martes que Lionel Messi está en "perfectas condiciones" para el partido ante Nashville , por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El astro argentino, de 38 años de edad, se mantiene a un gol de los 900 en su carrera profesional.

FÚTBOL Inter Miami no pasa del empate en Nashville y Messi se mantiene en busca del gol 900

FÚTBOL A un paso de los 900 goles, Messi "es mucho más que sus estadísticas", dice Mascherano

Por descanso, el campeón del mundo estuvo ausente del partido por la cuarta jornada de la liga norteamericana (MLS) frente a Charlotte, ante el exigente calendario de las "Garzas" al inicio de la temporada.

Mascherano comentó en conferencia de prensa que tanto Messi como el también argentino Rodrigo De Paul no viajaron para cuidar su puesta a punto.

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"Veníamos de muchos viajes y pensando en que era un campo sintético y siempre complicado el de Charlotte, preferíamos que evitaran el viaje y no tuvieran que hacer otro traslado, ya que venimos viajando muchísimo", añadió.

"Leo y Rodrigo están en perfectas condiciones", afirmó el 'Jefecito'.

Inter Miami jugará su último partido en el Inter Miami Stadium (antes Chase Stadium), previo a la inauguración del Nu Stadium el próximo 4 de abril, su nueva casa con capacidad para poco más de 26.000 espectadores.

Panorama incierto

El empate sin goles en el partido de ida es un arma de doble filo para el cuadro rosanegro, en una competición en la que el gol de visitante se mantiene en vigencia.

"Todo dependerá de ir a buscar el partido y ganarlo", manifestó Mascherano. "Nashville es un equipo que ataca bien, el único partido que no convirtió fue con nosotros, las estadísticas marcan que es un equipo que suele convertir".

De igual forma, el exjugador aseguró que su combinado está esperanzado en avanzar a la siguiente fase.

"Estamos ilusionados, creyendo en lo que hacemos y más allá de todo somos un equipo que sale a buscar la victoria, es lo que tenemos que hacer mañana".

Inter Miami aspira a superar los octavos de final por segunda temporada consecutiva, lo que alimenta las posibilidades de un enfrentamiento con el América de México en los cuartos de final del torneo continental.

FUENTE: Con información de AFP