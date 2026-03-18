Marruecos campeón de la Copa África 2026: CAF le quita el título a Senegal tras escándalo en la final

La Copa Africana de Naciones 2026 dio un giro totalmente inesperado. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió retirar el título a Senegal y declarar campeón a Marruecos, tras los incidentes ocurridos en la final disputada el pasado 18 de enero en Rabat.
La resolución, anunciada por el órgano de apelación de la CAF, establece un marcador oficial de 3-0 a favor de Marruecos, pese a que el partido había terminado con victoria senegalesa 1-0 en la prórroga.
¿Por qué le quitaron el título a Senegal?
El organismo aplicó los artículos 82 y 84 del reglamento, que sancionan a cualquier equipo que abandone el terreno de juego antes de que finalice el partido.
Durante la final:
Jugadores de Senegal abandonaron temporalmente el campo en protesta por decisiones arbitrales
Se registraron intentos de invasión de campo por parte de aficionados
Hubo lanzamiento de objetos hacia el terreno de juego
Aunque los futbolistas regresaron minutos después y el partido continuó, la CAF consideró que ese acto fue suficiente para declarar la derrota administrativa.
Un partido marcado por el caos
El momento más tenso llegó en el tiempo añadido:
Se anuló un gol a Senegal
Se pitó un penal a favor de Marruecos
Los jugadores senegaleses reaccionaron abandonando el campo
Tras varios minutos de interrupción, el partido se reanudó. El marroquí Brahim Díaz falló el penal y, en la prórroga, Senegal terminó imponiéndose con un gol de Pape Gueye… resultado que ahora queda anulado oficialmente.
Senegal estalla: denuncia corrupción y acudirá al TAS
La reacción no tardó en llegar.
El gobierno de Senegal calificó la decisión como:
“Injustificada”
“Groseramente ilegal”
“De una gravedad excepcional”
Además, solicitó una investigación internacional por sospechas de corrupción dentro de la CAF.
La federación senegalesa confirmó que llevará el caso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), buscando revertir una decisión que consideran “sin precedentes”.
Un caso con antecedentes en África
Este tipo de resolución no es completamente nuevo en el fútbol africano.
En 2019, el Espérance de Túnez fue declarado campeón de la Liga de Campeones de la CAF después de que el Wydad Casablanca abandonara el campo en la final por una polémica con el VAR.
Ese precedente fue clave en la decisión actual.
Lo que viene
Senegal tiene 10 días para apelar ante el TAS
Se podría abrir una investigación internacional
El título de Marruecos aún podría ser impugnado
Mientras tanto, la CAF mantiene su postura:
Senegal fue excluido de la final, y Marruecos es el campeón oficial.