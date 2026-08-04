martes 4  de  agosto 2026
DEPORTES

Fallece peleador activo de la UFC a los 34 años de edad

El brasileño Allan Nascimento, quien competía en la UFC desde 2021, fue hallado sin vida este pasado lunes tras sufrir un aparente ataque cardíaco

Un vistazo al octágono de la UFC durante el evento realizado en la Sphere de Las Vegas, el 14 de septiembre de 2026.

Un vistazo al octágono de la UFC durante el evento realizado en la "Sphere" de Las Vegas, el 14 de septiembre de 2026.

CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El peleador de artes marciales mixtas (MMA) brasileño Allan Nascimento, que competía desde 2021 en la UFC, falleció el lunes a los 34 años, anunció la organización el martes.

"Nuestro amado luchador de peso mosca, Allan Nascimento, fue encontrado inconsciente tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía", declaró UFC en sus redes sociales.

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"Pese a los esfuerzos del equipo médico desplazado, su deceso fue constatado en la escena", describió.

El luchador brasileño había disputado su último combate el pasado 20 de junio en Las Vegas, una derrota contra el estadounidense Mitch Raposo.

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Desde el inicio de su carrera acumulaba 22 victorias, 16 por sumisión, y siete derrotas.

"Auténtico pilar a las puertas del Top 15, Nascimento siempre estaba junto a sus compañeros durante sus entradas al ring, manteniendo vínculos especialmente estrechos con el excampeón de peso ligero y actual defensor del título BMF, Charles Oliveira", precisó la UFC.

Este último, también brasileño, le rindió homenaje en redes sociales, y declaró haber perdido "un hermano".

"Duele tanto. Te quiero para siempre, nunca serás olvidado", declaró en Instagram.

Osaka busca mejor suerte en Toronto

La tenista japonesa Naomi Osaka espera que el éxito que cosechó el año pasado en Montreal se traslade ahora a Toronto, sede del torneo WTA 1000 de Canadá, que será antesala del US Open a final de mes.

La tenista japonesa, cuatro veces campeona de Grand Slam, viene de alcanzar las semifinales en las pistas duras de Washington, donde cayó ante la filipina Alexandra Eala, quien finalmente se alzó con el título.

"Me fue mejor que el año pasado en Washington, así que espero mantener el buen ritmo", declaró Osaka.

"Históricamente no he jugado bien aquí, así que espero cambiar eso este año", añadió sobre el reto que significa Toronto.

La ex número uno del mundo parte como undécima cabeza de serie de un certamen que comenzó el domingo y busca ganar impulso de cara al inicio del US Open, previsto para el 31 de agosto.

Osaka conquistó el último de sus cuatro títulos de Grand Slam en el Abierto de Australia de 2021 y aún no ha recuperado el nivel que exhibía antes de tomarse una prolongada baja por maternidad en 2023.

FUENTE: AFP

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