Presidente de la UFC rechaza cargo de portavoz de la Casa Blanca ofrecido por Trump

El presidente de la UFC, Dana White (izq), y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la celebración del evento "UFC 314" en Miami.

WASHINGTON.- El magnate de las artes marciales mixtas, Dana White, subió el lunes al podio en la Casa Blanca , aunque dijo que quería mantenerse al margen de la política después de que el presidente Donald Trump , a modo de chiste, le ofreciera el cargo de secretario de prensa.

El puesto se encuentra vacante desde la salida el 16 de octubre de la anterior portavoz, Katie Zacharia , quien ocupó el cargo apenas por una semana.

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"¿Te gustaría eso o simplemente quieres seguir con esta ridícula UFC? ¿Eh?", le dijo Trump a White, jefe de la UFC, la principal organización mundial de artes marciales mixtas.

"Gracias por la oferta, señor... por la oferta, no tengo, no, no... no quiero estar en política", respondió White en la famosa Sala de Prensa James Brady durante una caótica sesión de preguntas y respuestas.

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de "UFC 311" en Inglewood, el 18 de enero de 2025. AFP

Trump sonrió y salió de la sala diciendo: "Estoy devastado al oír esto. Adiós a todos".

El presidente estadounidense, de 80 años, dejó al mundo boquiabierto cuando el sábado dijo que le había ofrecido el puesto a White. Sin embargo, el domingo dijo que "simplemente estaba bromeando", aunque a Dana "le encanta la idea".

White, de 57 años, es amigo de larga data de Trump y ayudó a organizar una cartelera masiva de la UFC en los jardines de la Casa Blanca a principios de este año.

Brady rompe lazos con el Birmingham City

La exestrella del football americano Tom Brady dejó de ser accionista minoritario del Birmingham City, anunció este lunes el club de fútbol de la segunda división inglesa.

El legendario exmariscal de campo estadounidense adquirió una participación en el equipo como parte de la operación que permitió al grupo Knighthead tomar el control de la entidad inglesa en 2023.

"El Birmingham City Football Club expresa su sincera gratitud a Tom Brady por su participación y su apoyo inquebrantable al club durante los últimos tres años", escribió el conjunto inglés en un comunicado.

"Fue realmente increíble contar con alguien con la experiencia y la pasión de Tom vinculado al club", agregó.

Brady, de 49 años, se retiró en 2023 después de 23 temporadas en la NFL, una carrera en la que conquistó siete títulos del Super Bowl con los Patriots de Nueva Inglaterra y los Buccaneers de Tampa Bay.

La salida del exjugador se produce mientras Birmingham atraviesa un gran momento deportivo y lidera la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, con aspiraciones de regresar a la Premier League.

FUENTE: AFP