Barcelona apuesta por un nuevo portero para su próximo duelo en Champions

"Sé que cuando digo algo bueno sobre Szczsny parece que estoy diciendo que Iñaki es más débil, pero esto no me gusta, porque mi trabajo es tomar una decisión. Ambos son muy buenos porteros, pero he decidido junto con mi 'staff' decantarme por Szczesny. Los dos son muy buenos, Iñaki hizo un gran trabajo también en el pasado, pero para este partido lo he decidido así", declaró Flick en rueda de prensa.