sábado 19  de  septiembre 2026
Fútbol

Barcelona encarrila las renovaciones de Raphinha, Marc Bernal y Xavi Espart

Barcelona avanza en las renovaciones de Raphinha, Marc Bernal y Xavi Espart, según confirmó Deco durante la asamblea general del club.

El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, celebra luego de ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid, el 11 de enero de 2026.

El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, celebra luego de ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid, el 11 de enero de 2026.

HAITHAM AL-SHUKAIRI / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El Barcelona avanza en la continuidad de tres de sus futbolistas. El director deportivo del club, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, confirmó que las renovaciones de Raphinha, Marc Bernal y Xavi Espart están “encaminadas”, en una nueva muestra de la apuesta de la entidad por mantener a sus principales piezas.

Durante su intervención ante los socios compromisarios en la asamblea general del Barcelona, Deco explicó que el viernes avanzó en las negociaciones para ampliar el contrato de Raphinha, actual capitán del conjunto azulgrana, hasta el 30 de junio de 2030.

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El brasileño, que atraviesa un gran comienzo de temporada y suma 11 goles, ya había manifestado el viernes su intención de continuar en el Barcelona más allá de 2028, fecha en la que finaliza su actual vínculo con el club.

“Encaminadas” también están las renovaciones de Marc Bernal y Xavi Espart. Deco aseguró que durante esta semana se produjeron avances en las conversaciones con ambos futbolistas, aunque no precisó la duración de los nuevos contratos.

La apuesta del Barcelona por La Masia

Bernal y Espart son dos futbolistas formados en La Masia, una cantera que continúa teniendo un papel importante en la planificación deportiva del Barcelona.

Deco destacó durante la asamblea que el valor actual de la plantilla azulgrana alcanza los 1.260 millones de euros, según Transfermarkt. De esa cantidad, 583 millones corresponden a jugadores formados en la academia del club.

La dirección deportiva también presentó el balance del último mercado de fichajes. El Barcelona destinó 181 millones de euros a incorporaciones, mientras que las ventas realizadas dejaron un precio neto de 72 millones.

La continuidad de Raphinha, Bernal y Espart forma parte de la estrategia del Barcelona para consolidar una plantilla en la que se combinan futbolistas de experiencia con jóvenes formados en La Masia.

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