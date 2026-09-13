domingo 13  de  septiembre 2026
FÚTBOL

Barcelona supera al Levante con doblete de Yamal y sigue imparable en LaLiga

El Barcelona se afianzó en el liderato de España con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que en la víspera había vencido 4-1 al Rayo Vallecano

Jugadores del Barcelona celebran el cuarto gol de su equipo en un partido contra el Levante, el 13 de septiembre de 2026.

Jugadores del Barcelona celebran el cuarto gol de su equipo en un partido contra el Levante, el 13 de septiembre de 2026.

JOSÉ JORDAN / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

VALENCIA.- El Barcelona sigue imparable en LaLiga tras ganar 4-2 este domingo en su visita al Levante en la quinta fecha del campeonato español, con un doblete de Lamine Yamal para barrer todas las dudas sobre su rendimiento.

El joven Xavi Espart abrió el marcador (5'), Yamal aumentó la ventaja (19', 48' de penal) y Karim Adeyemi cerró la cuenta (90+2'), para certificar un pleno de cinco victorias en cinco partidos de LaLiga.

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Aunque los goles de Iván Romero (79') y Roger Brugué (88) pusieron algo de emoción al final del encuentro.

El Barça se afianzó en el liderato del campeonato español con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que en la víspera había vencido 4-1 al Rayo Vallecano, y cinco sobre Alavés (4º) y Sevilla (5º).

Los azulgranas dominaron el encuentro prácticamente desde el inicio, aunque con menos brillantez que en sus últimos compromisos y acabaron sufriendo por errores propios, ante un combativo Levante.

"Ha sido un partido difícil. Nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta", afirmó el portero del Barça, Joan García, a Movistar+.

El Barça se adelantó pronto cuando Espart soltó un tiro desde la frontal ajustado al palo (5).

El Levante trató de presionar a los azulgranas sin demasiado éxito.

Dominador con su circulación de balón, el Barça aumentó su cuenta al contraataque con una cabalgada de Raphinha hasta la línea de fondo, desde donde pasó atrás para la llegada de Yamal, que prácticamente no tuvo más que empujar el balón (19').

Lamine repitió en la segunda parte al transformar un penal cometido al propio extremo azulgrana (48').

Máximo goleador

El joven campeón del mundo con España sumó así su sexto tanto en LaLiga, uniéndose como mejor goleador del campeonato a los delanteros del Real Madrid, Kylian Mbappé, y del Rayo Vallecano, Sergio Camello, y a su compañero Raphinha.

Cuestionado en el inicio de la temporada, Yamal ha borrado pronto todas las dudas en torno a su rendimiento, conformando una gran sociedad con Raphinha, que sigue impecable en su rol de delantero en punta.

El brasileño volvió a ser un referente en el ataque del Barcelona, apareciendo en casi todas las acciones de peligro de su equipo.

Nervios finales

Las escasas ocasiones del Levante vinieron en los pocos errores defensivos del Barça.

El central azulgrana, Andreas Christensen, salvó un tiro de Romero cuando el portero García ya estaba batido (60').

Pero Romero acertó a diez minutos del final cuando aprovechó una indecisión de Pau Cubarsí a un pase de Espart para robar y marcar en un mano a mano con García (79').

El tanto animó brevemente al Levante, que aprovechó otro error rival para que Brugué hiciera el 3-2 superando a Cubarsí y García (88).

Los nervios aparecieron en los hombres del Barça hasta que Adeyemi hizo el 4-2 (90+2) con un disparo ajustado al palo para llevar el partido a su fin.

En el primer encuentro del día, el Celta empató 1-1 con el recién ascendido Málaga.

El equipo gallego, que sigue sin conocer la victoria, se adelantó con un tanto de Iván Jutglà (41'), pero Adrián Niño (83) hizo de cabeza el 1-1 final.

FUENTE: AFP

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