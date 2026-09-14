lunes 14  de  septiembre 2026
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Lamine Yamal sobre el Balón de Oro: "Este año me lo merecería yo"

El astro del Barcelona, Lamine Yamal, ya había afirmado el pasado martes antes de un partido de la Champions que creía tener posibilidades de ganar el galardón

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, calienta antes del partido de la fase liguera de la UEFA Champions League entre el Chelsea y el Barcelona en Stamford Bridge, Londres, el 25 de noviembre de 2025.&nbsp;

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, calienta antes del partido de la fase liguera de la UEFA Champions League entre el Chelsea y el Barcelona en Stamford Bridge, Londres, el 25 de noviembre de 2025. 

Adrian Dennis / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- La joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, considera que, junto a Kylian Mbappé, son los dos mejores jugadores del mundo, pero que él se merece el Balón de Oro este año por lo que ha ganado.

"Para mí, somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo", afirmó el extremo azulgrana en una entrevista en el programa Universo Valdano, del que la cadena Movistar Plus ha publicado este domingo un avance en sus redes sociales.

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"Creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado", añadió Lamine en la entrevista con el exfutbolista y antiguo campeón del mundo argentino, Jorge Valdano, que se emitirá el viernes.

Yamal ya había afirmado el pasado martes en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Feyenoord que creía tener posibilidades de ganar el galardón.

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"Yo creo que tengo posibilidades porque he hecho un gran año, pero ya veremos", dijo entonces el extremo azulgrana.

"Yo estoy orgulloso del año que he hecho con mi equipo y con la selección, hemos sido campeones del mundo, hemos ganado LaLiga otra vez", recordó, antes de afirmar que "no me voy a poner a suplicar nada".

De la misma manera, Mbappé también había considerado el lunes antes del partido de Champions contra el Inter de Milán que "puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro".

Gallardo toma las riendas de Ecuador

El argentino Marcelo Gallardo, entrenador multicampeón con River Plate, dirigirá la selección de Ecuador en la clasificatoria al Mundial 2030, anunció el domingo la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

El "Muñeco", de 50 años, reemplazará a su compatriota Sebastián Beccacece en su primera experiencia como seleccionador nacional.

"Fuimos a buscar a Marcelo Gallardo por lo que ganó, pero sobre todo por lo que representa. Bienvenido Marcelo al Ecuador", anunció el presidente de la federación tricolor, Francisco Egas, con un video en X.

Gallardo arriba a un país ansioso de nuevos aires tras la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 ante México, un resultado decepcionante para un equipo protagonista en los últimos años en Sudamérica.

En su palmarés, el argentino cuenta con 14 títulos que lo acreditan como el técnico más ganador en la historia de su amado River Plate, incluidas dos Copas Libertadores y una Sudamericana.

FUENTE: AFP

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