Clubes participantes en la Champions se repartirán casi $2.800 millones

El técnico español del PSG, Luis Enrique, levanta el trofeo de la Champions League tras la victoria de su club sobre el Arsenal, el 30 de mayo de 2026.

PARÍS.- La UEFA anunció que repartirá casi 2.400 millones de euros (cerca de 2.800 millones de dólares) entre los equipos de la Liga de Campeones , con una prima inicial de 18 millones de euros para cada uno de los 36 participantes en la primera fase.

Cada victoria en la fase de grupos (8 partidos) supondrá una ganancia adicional de 2,1 millones por triunfo y 700.000 euros por el empate.

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Luego se concederán primas en función del nivel alcanzado en el torneo: 11 millones de euros por clasificarse a octavos de final; 12,5 por cuartos; 15 más para semifinalistas y 18,5 para los finalistas.

El ganador del torneo recibirá otros 6,5 millones de euros.

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A estos ingresos por resultados deportivos, la UEFA añade unas bonificaciones en función de lo que denomina un "pilar de valor", por un importe global de 853 millones de euros a repartir entre todos los clubes participantes.

Este índice combina el peso del mercado audiovisual en el país de los clubes y el coeficiente histórico que sale de los resultados de equipo en la escena europea durante los últimos diez años.

Así, el campeón puede llegar a embolsarse cerca de 110 millones de euros.

Para los clubes que fueron eliminados en la ronda de play-offs, la UEFA también pagará 4,2 millones de euros a cada equipo que juegue la Europa League.

Los equipos que participarán en la segunda competición en importancia se repartirán un importe global de 565 millones de euros... muy lejos del botín de la muy lucrativa Champions.

João Pedro y Estêvão vuelven a la lista de Brasil

Los regresos de João Pedro y Estêvão resaltan en una renovada convocatoria de Brasil para sus próximos amistosos contra Australia e India, anunciada este miércoles por el seleccionador nacional, el italiano Carlo Ancelotti.

El delantero João Pedro, de 24 años, fue uno de los jugadores sacrificados por Ancelotti para dar lugar a Neymar en el listado del Mundial 2026, en el que la Canarinha fue eliminada en los octavos de final por Noruega.

Ha tenido un sólido comienzo de temporada con el Chelsea en la Premier League, con dos goles y dos asistencias en las primeras tres fechas.

Estêvão, a su vez, era una pieza clave en el Scratch, pero se perdió la Copa del Mundo debido a una lesión.

Vive un momento difícil en el propio Chelsea, con apenas 16 minutos de juego en el arranque de la liga inglesa, mientras la prensa asoma la posibilidad de un cambio de aires.

FUENTE: AFP