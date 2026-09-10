Messi se convertirá en "accionista mayoritario" de un equipo español

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona tras la conclusión de un partido ante el Columbus Crew, el 1 de agosto de 2026.

BARCELONA.- El astro argentino Lionel Messi se convertirá en "accionista mayoritario" del Eldense , equipo de la segunda división española, confirmó este jueves el club a la AFP, a falta de "los últimos trámites legales y contractuales".

El Eldense, club del interior de la provincia de Alicante , se convertirá en la segunda propiedad de Messi en el fútbol español, tras la compra en abril del Cornellà , de cuarta categoría.

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El jugador de 39 años todavía brilla con el Inter Miami, pero se retiró de la selección argentina a finales de agosto después de la derrota ante España en la final del Mundial el 19 de julio.

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"El CD Eldense puede confirmar que Lionel Messi ha alcanzado un acuerdo de principio con los actuales propietarios del club para adquirir las acciones actualmente en poder del Grupo TH Soluciones, lo que le convertiría en el accionista mayoritario", indicó el club.

"En estos momentos, la transacción está pendiente de la culminación de los últimos trámites legales y contractuales, así como de la autorización necesaria por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD)", añadió.

"Por ahora, el club no puede facilitar detalles sobre los términos financieros de la operación ni fijar una fecha definitiva para su cierre, ya que el proceso aún no ha concluido", explicó el equipo, fundado en 1921.

Chelsea remonta en la Copa de la Liga

El Chelsea superó la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa con una victoria por 6-3 sobre otro equipo de primera, el Leeds United, que llegó a ir ganando 2-0 en este partido, el miércoles en Stamford Bridge.

Los visitantes se distanciaron con esos dos tantos en el inicio de la segunda mitad, antes de que llegara la reacción de los Blues, que igualaron rápidamente con un doblete de Cole Palmer, quien marcó dos tantos en tres minutos (53' de penal y 55').

Después llegaron las dianas del portugués Neto (60'), del veterano inglés Danny Welbeck por partida doble (65', 90+4') y del argentino Valentín Barco (80), en un partido en el que Dominic Calvert-Lewin (75') logró el tercero del Leeds.

Con esta victoria, el Chelsea remonta el ánimo tras caer el pasado domingo ante el Arsenal en un derbi londinense en la Premier League.

FUENTE: AFP