jueves 10  de  septiembre 2026
FÚTBOL

Messi se convertirá en "accionista mayoritario" de un equipo español

El argentino Lionel Messi, exjugador del Barcelona y actual miembro del Inter Miami de la MLS, solo necesita concretar "los últimos trámites legales"

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona tras la conclusión de un partido ante el Columbus Crew, el 1 de agosto de 2026.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona tras la conclusión de un partido ante el Columbus Crew, el 1 de agosto de 2026.

LEONARDO FERNÁNDEZ / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BARCELONA.- El astro argentino Lionel Messi se convertirá en "accionista mayoritario" del Eldense, equipo de la segunda división española, confirmó este jueves el club a la AFP, a falta de "los últimos trámites legales y contractuales".

El Eldense, club del interior de la provincia de Alicante, se convertirá en la segunda propiedad de Messi en el fútbol español, tras la compra en abril del Cornellà, de cuarta categoría.

Lee además
Lionel Messi (izq.) posa con el trofeo junto al dueño del equipo, David Beckham, tras ganar la final de la MLS.
FÚTBOL

David Beckham asegura que "el legado de Messi quedará para siempre"
Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, disputó su sexto y último Mundial en Norteamérica 2026.
FÚTBOL

Sin Messi y con la duda de Scaloni, Argentina se llena de interrogantes

El jugador de 39 años todavía brilla con el Inter Miami, pero se retiró de la selección argentina a finales de agosto después de la derrota ante España en la final del Mundial el 19 de julio.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

"El CD Eldense puede confirmar que Lionel Messi ha alcanzado un acuerdo de principio con los actuales propietarios del club para adquirir las acciones actualmente en poder del Grupo TH Soluciones, lo que le convertiría en el accionista mayoritario", indicó el club.

"En estos momentos, la transacción está pendiente de la culminación de los últimos trámites legales y contractuales, así como de la autorización necesaria por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD)", añadió.

"Por ahora, el club no puede facilitar detalles sobre los términos financieros de la operación ni fijar una fecha definitiva para su cierre, ya que el proceso aún no ha concluido", explicó el equipo, fundado en 1921.

Chelsea remonta en la Copa de la Liga

El Chelsea superó la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa con una victoria por 6-3 sobre otro equipo de primera, el Leeds United, que llegó a ir ganando 2-0 en este partido, el miércoles en Stamford Bridge.

Los visitantes se distanciaron con esos dos tantos en el inicio de la segunda mitad, antes de que llegara la reacción de los Blues, que igualaron rápidamente con un doblete de Cole Palmer, quien marcó dos tantos en tres minutos (53' de penal y 55').

Después llegaron las dianas del portugués Neto (60'), del veterano inglés Danny Welbeck por partida doble (65', 90+4') y del argentino Valentín Barco (80), en un partido en el que Dominic Calvert-Lewin (75') logró el tercero del Leeds.

Con esta victoria, el Chelsea remonta el ánimo tras caer el pasado domingo ante el Arsenal en un derbi londinense en la Premier League.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Fútbol argentino homenajeará a Messi con aplausos en el minuto 10

Messi vuelve al ruedo con Inter Miami y se reencuentra con el ‘Tata’ Martino

Seis españoles, Mbappé y Messi entre los candidatos al Balón de Oro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretatio Marco Rubio y su esposa a su llegada a Quito, Ecuador.
GIRA

Rubio llega a Ecuador para fortalecer nexos y cooperación

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, es recibido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, en Quito, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Dolores Ochoa / POOL / AFP)
MEDIDAS

EEUU designa organización terrorista a la banda ecuatoriana Los Tiguerones

Los republicanos en la Convención de Dallas, Texas.
TEXAS

Convención Republicana ajusta las tuercas antes de legislativas de noviembre

Pasajeros hacen fila durante la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026, tras haber sufrido daños a causa de los terremotos gemelos del 24 de junio.
AERONAÚTICA

En el principal aeropuerto de Venezuela operan 19 aerolíneas, tras habilitación por terremotos

Imagen referencial
APOYO IMPORTANTE

Enmienda 3 recibe millonario aporte del sector inmobiliario de Florida

Te puede interesar

Calor y humedad en Miami
PRONÓSTICO

Miami afronta un jueves sofocante con sensación térmica de hasta 107 grados

Por Daniel Castropé
David A. Armstrong
SALIDA ACORDADA

Renuncia presidente de universidad católica de Miami tras investigación interna

Dibujo de la artista Jane Rosenberg en una audiencia del exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda) en Nueva York. 
JUSTICIA

Cilia Flores pide a juez de EEUU detención domiciliaria en Nueva York; Fiscalía se opone

Imagen referencial
APOYO IMPORTANTE

Enmienda 3 recibe millonario aporte del sector inmobiliario de Florida

Los republicanos en la Convención de Dallas, Texas.
TEXAS

Convención Republicana ajusta las tuercas antes de legislativas de noviembre