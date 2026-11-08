domingo 8  de  noviembre 2026
Fútbol

Barcelona remonta al Atlético de Madrid y asegura el liderato de LaLiga

El Barcelona venció 2-1 al Atlético de Madrid con un doblete de Fermín López y llegará como líder de LaLiga al parón de selecciones.

El centrocampista español del Barcelona, ​​Fermín López (#07), anota el segundo gol de su equipo a pesar de la actuación del portero esloveno del Atlético de Madrid, Jan Oblak (#13), durante el partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el FC Barcelona&nbsp;

El centrocampista español del Barcelona, ​​Fermín López (#07), anota el segundo gol de su equipo a pesar de la actuación del portero esloveno del Atlético de Madrid, Jan Oblak (#13), durante el partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el FC Barcelona 

Afp
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El FC Barcelona mantuvo el liderato de LaLiga este domingo tras remontar y vencer 2-1 al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, en el partido que cerró la duodécima jornada del campeonato español. Fermín López fue el protagonista del encuentro con un doblete que permitió a los azulgranas llevarse tres puntos importantes antes del parón de selecciones.

El conjunto rojiblanco comenzó mejor y se adelantó en el marcador gracias a Giuliano Simeone, quien anotó el 1-0 en el minuto 9. Sin embargo, el Barcelona reaccionó y encontró el empate justo antes del descanso, cuando Fermín López apareció en el minuto 45 para establecer el 1-1.

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En la segunda mitad, el equipo azulgrana consiguió completar la remontada. Nuevamente Fermín, en el minuto 66, encontró el camino del gol para firmar su doblete y colocar el definitivo 2-1 en el marcador.

El Atlético intentó reaccionar, pero el Barcelona supo gestionar la ventaja para llevarse una victoria de gran importancia en su visita a Madrid.

Barcelona llegará como líder al parón de selecciones

Con este resultado, el Barcelona aseguró el primer puesto de LaLiga antes del parón internacional. Los azulgranas alcanzaron una ventaja de tres puntos sobre el Real Madrid, que ocupa la segunda posición después de derrotar al Valencia el sábado.

Por su parte, el Atlético de Madrid se mantiene en la tercera plaza, ahora a cinco puntos del conjunto catalán.

De esta manera, el Barcelona pasó de estar en desventaja en el Metropolitano a dominar el encuentro y conseguir un triunfo que refuerza su posición en la lucha por el título liguero.

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