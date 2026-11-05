jueves 5  de  noviembre 2026
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Barcelona renueva el contrato de una de sus principales estrellas

El brasileño Raphinha, capitán del Barcelona y uno de sus grandes referentes, llegó a un acuerdo para extender su estadía en el club por lo menos hasta 2030

El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, durante un partido de la Liga de Campeones ante el Feyenoord, el 9 de septiembre de 2026.

El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, durante un partido de la Liga de Campeones ante el Feyenoord, el 9 de septiembre de 2026.

JOSEP LAGO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- Autor de un espectacular inicio de temporada, el capitán del FC Barcelona, Raphinha, renovó su contrato hasta 2030 este jueves, anunció el club español.

"Una declaración de intenciones. Nuestro querido capitán seguirá liderando nuestro proyecto hasta 2030", señaló el Barça en un comunicado.

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El delantero brasileño de 29 años, cuyo contrato terminaba en 2028, había declarado en septiembre en una entrevista que deseaba continuar su aventura en Barcelona e incluso terminar en la capital catalana su carrera.

El director deportivo del Barça, Deco, había anunciado entonces un acuerdo con el exjugador del Rennes, ascendido a capitán esta temporada tras las salidas de Ronald Araujo y Marc André ter Stegen.

Recolocado como delantero centro tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, Raphinha es el jugador más decisivo de Europa desde el inicio de la temporada, con 19 goles y tres asistencias en trece partidos en todas las competiciones.

Fichado por el Barça en 2022, el brasileño se transformó en un temible rematador y líder de ataque desde la llegada del entrenador alemán Hansi Flick en 2024.

Ha sido un elemento fundamental en los dos últimos títulos consecutivos de Liga (2025 y 2026).

Klopp recupera a Füllkrug en Alemania

Privado de los atacantes del Bayern Múnich, Jamal Musiala y Serge Gnabry, lesionados, el seleccionador alemán Jürgen Klopp ha llamado de nuevo al veterano goleador Niclas Füllkrug en su lista para los partidos de noviembre de la Liga de las Naciones.

La Mannschaft viaja a Serbia (viernes 13) y recibe a Países Bajos en Berlín (lunes 16).

La sorpresa del seleccionador es la convocatoria de un chico de 17 años, Wael Mohya, centrocampista del Borussia Mönchengladbach.

El director técnico de la selección de Alemania, Jurgen Klopp, aplaude a sus jugadores luego de un partido ante Grecia, el 27 de septiembre de 2026.

El director técnico de la selección de Alemania, Jurgen Klopp, aplaude a sus jugadores luego de un partido ante Grecia, el 27 de septiembre de 2026.

Antiguo entrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund, Klopp fue nombrado seleccionador de Alemania este verano, después de la eliminación de la Mannschaft en dieciseisavos de final del Mundial contra Paraguay.

El técnico anunció su intención de rejuvenecer el equipo con un objetivo de desarrollo a largo plazo, pero no ha podido ignorar el estado de forma actual de Füllkrug.

De regreso al Werder Bremen este verano en calidad de cedido por una temporada procedente del West Ham, el delantero de 33 años ha marcado 12 goles en 10 partidos, todas las competiciones incluidas, viendo puerta en todos sus encuentros menos en uno.

FUENTE: AFP

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