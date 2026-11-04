Flick confirma pruebas médicas para Rodri tras ser sustituido en el descanso

El centrocampista español Rodri, del Barcelona, saluda a la afición durante un partido entre los azulgranas y el Al Ahly FC, el 19 de agosto de 2026.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó que Rodrigo Hernández, conocido como Rodri, se someterá este miércoles a pruebas físicas para determinar el alcance de sus molestias, después de ser sustituido durante el descanso del compromiso europeo.

«Veremos cómo está mañana. También está cansado y quise cambiarlo», explicó el técnico alemán, quien dio entrada a Marc Bernal en lugar del centrocampista. Flick también decidió retirar posteriormente a Pedri y Raphinha con la mirada puesta en el próximo compromiso liguero frente al Atlético de Madrid, este domingo en el Metropolitano.

El entrenador azulgrana valoró positivamente el rendimiento defensivo de su equipo, que consiguió mantener su portería a cero en Europa después de 18 partidos. Flick destacó el trabajo colectivo y la actuación de Joan García, además del buen nivel mostrado por los futbolistas jóvenes.

«Ha sido importante defender todos juntos, como equipo, muy compactos. Hemos estado a muy buen nivel, la defensa ha estado fantástica y también Joan García. Hemos visto jugadores jóvenes jugar a un gran nivel», señaló.

Sobre el desarrollo del encuentro, Flick consideró que el Aston Villa es un rival de calidad y explicó que la estrategia consistió en provocar errores del conjunto inglés mediante la presión y el trabajo defensivo, tanto con el balón como sin él.

El técnico también se refirió a la importancia de la reacción del Barcelona después de encadenar dos derrotas ante el PSG y el Real Madrid.

«Lo más importante que puede pasar en el fútbol y en la vida es cómo se reacciona. Por eso hay que ir mirando hacia adelante», manifestó, antes de expresar sus condolencias a la familia, al club y a los amigos de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido tras sufrir una grave lesión durante un partido.

Flick también elogió el rendimiento de Raphinha, autor de un doblete y protagonista de una destacada producción ofensiva durante la temporada, con 13 goles en siete partidos en el Camp Nou.

Asimismo, valoró la participación de Marc Bernal y el regreso de Frenkie de Jong, quien volvió a tener minutos después de permanecer más de tres meses fuera por lesión.

«No está físicamente al cien por cien, pero sí a buen nivel. Volverá a ser el excelente jugador que es, porque tiene mucha calidad», concluyó el entrenador alemán.