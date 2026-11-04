miércoles 4  de  noviembre 2026
Fútbol

Flick confirma pruebas médicas para Rodri tras ser sustituido en el descanso

Hansi Flick confirmó que Rodri será sometido a pruebas médicas tras ser sustituido en el descanso y destacó la reacción del Barcelona.

El centrocampista español Rodri, del Barcelona, saluda a la afición durante un partido entre los azulgranas y el Al Ahly FC, el 19 de agosto de 2026.

El centrocampista español Rodri, del Barcelona, saluda a la afición durante un partido entre los azulgranas y el Al Ahly FC, el 19 de agosto de 2026.

LLUIS GENE / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó que Rodrigo Hernández, conocido como Rodri, se someterá este miércoles a pruebas físicas para determinar el alcance de sus molestias, después de ser sustituido durante el descanso del compromiso europeo.

«Veremos cómo está mañana. También está cansado y quise cambiarlo», explicó el técnico alemán, quien dio entrada a Marc Bernal en lugar del centrocampista. Flick también decidió retirar posteriormente a Pedri y Raphinha con la mirada puesta en el próximo compromiso liguero frente al Atlético de Madrid, este domingo en el Metropolitano.

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El entrenador azulgrana valoró positivamente el rendimiento defensivo de su equipo, que consiguió mantener su portería a cero en Europa después de 18 partidos. Flick destacó el trabajo colectivo y la actuación de Joan García, además del buen nivel mostrado por los futbolistas jóvenes.

«Ha sido importante defender todos juntos, como equipo, muy compactos. Hemos estado a muy buen nivel, la defensa ha estado fantástica y también Joan García. Hemos visto jugadores jóvenes jugar a un gran nivel», señaló.

Sobre el desarrollo del encuentro, Flick consideró que el Aston Villa es un rival de calidad y explicó que la estrategia consistió en provocar errores del conjunto inglés mediante la presión y el trabajo defensivo, tanto con el balón como sin él.

El técnico también se refirió a la importancia de la reacción del Barcelona después de encadenar dos derrotas ante el PSG y el Real Madrid.

«Lo más importante que puede pasar en el fútbol y en la vida es cómo se reacciona. Por eso hay que ir mirando hacia adelante», manifestó, antes de expresar sus condolencias a la familia, al club y a los amigos de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido tras sufrir una grave lesión durante un partido.

Flick también elogió el rendimiento de Raphinha, autor de un doblete y protagonista de una destacada producción ofensiva durante la temporada, con 13 goles en siete partidos en el Camp Nou.

Asimismo, valoró la participación de Marc Bernal y el regreso de Frenkie de Jong, quien volvió a tener minutos después de permanecer más de tres meses fuera por lesión.

«No está físicamente al cien por cien, pero sí a buen nivel. Volverá a ser el excelente jugador que es, porque tiene mucha calidad», concluyó el entrenador alemán.

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