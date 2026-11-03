Messi vuelve a liderar la venta de camisetas en la MLS por cuarto año consecutivo

El delantero argentino Lionel Messi, número 10 del Inter Miami, celebra un gol con sus compañeros durante un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el New England Revolution en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, el 1 de noviembre de 2026.

La camiseta número 10 de Lionel Messi volvió a ser la más vendida de la Major League Soccer (MLS) en 2026. El astro argentino encabezó por cuarto año consecutivo la clasificación de popularidad, según el ranking publicado este martes por la competición norteamericana.

Desde su llegada al fútbol estadounidense a mediados de 2023, el capitán del Inter Miami se ha mantenido como el principal referente comercial de la liga. Su impacto trasciende los terrenos de juego y continúa generando una enorme expectativa entre los aficionados, incluso cuando su equipo disputa encuentros como visitante.

Messi lidera la remontada del Inter Miami y lo impulsa al segundo lugar del Este

Una muestra de ese fenómeno se vivió el pasado domingo, cuando 54.000 espectadores acudieron al Gillette Stadium para presenciar la victoria del Inter Miami frente al New England Revolution.

La MLS publicó su clasificación de las diez camisetas más vendidas de la temporada a solo cuatro días del cierre de la fase regular. El listado, elaborado a partir de las ventas registradas en la tienda oficial de la competición entre el 1 de enero y el 30 de octubre, volvió a tener a Messi en lo más alto.

El segundo puesto fue para el surcoreano Son Heung-min, del Los Angeles FC, mientras que el alemán Thomas Müller, de Vancouver Whitecaps, ocupó la tercera posición.

Una de las novedades del ranking fue la presencia de dos figuras europeas que llegaron a la MLS a mitad de temporada. El polaco Robert Lewandowski, incorporado al Chicago Fire en junio, terminó en el cuarto lugar, mientras que el francés Antoine Griezmann, nuevo jugador del Orlando City, se ubicó quinto.

Lewandowski incluso llegó a encabezar las ventas de camisetas durante los meses posteriores a su incorporación al conjunto de Chicago, aunque el balance global del año terminó favoreciendo a Messi.

Por su parte, Griezmann ha tenido un comienzo destacado en Estados Unidos, con 14 goles en 17 partidos, una producción que también se ha reflejado en su popularidad comercial.

El único estadounidense entre los diez primeros fue Cavan Sullivan, joven promesa de 17 años del Philadelphia Union, quien alcanzó la sexta posición.

El gabonés Denis Bouanga, del LAFC, ocupó el séptimo lugar, seguido por el uruguayo Luis Suárez, compañero de Messi en el Inter Miami, en la octava plaza. El alemán Hany Mukhtar, de Nashville SC, fue noveno, mientras que el argentino Rodrigo De Paul, también del conjunto de Florida, cerró la clasificación.

La presencia de tres futbolistas del Inter Miami entre los diez primeros confirma el atractivo comercial de una franquicia que ha ganado protagonismo desde la llegada de Messi y que cuenta con varias figuras internacionales en su plantilla.

La temporada 2026 de la MLS comenzó el 21 de febrero y finalizará el próximo 18 de diciembre, con la disputa de la gran final. Mientras tanto, Messi continúa ampliando su influencia en el fútbol estadounidense, tanto por su rendimiento deportivo como por su capacidad para atraer aficionados y generar ventas.