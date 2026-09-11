viernes 11  de  septiembre 2026
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Messi y el Inter Miami encaran una final adelantada por el "Supporters' Shield"

Con nueve puntos de ventaja en la tabla, el Nashville llega a la casa del Inter Miami con la posibilidad de propinar uno de los golpes más duros en la temporada

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, hace un gesto durante un partido de su club ante el León, el 12 de agosto de 2026.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, hace un gesto durante un partido de su club ante el León, el 12 de agosto de 2026.

RICH STORRY / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MIAMI.- Lionel Messi tendrá una cita vital para mantener viva su aspiración de ampliar su inigualable palmarés, cuando el Inter Miami reciba a Nashville el sábado en un duelo directo por el liderato del "Supporters' Shield" de la liga norteamericana (MLS).

Con nueve puntos de ventaja en la tabla general, el cuadro amarillo llega al Nu Stadium de Miami con la posibilidad de propinar uno de los golpes más duros en la temporada para el ambicioso proyecto que lidera el astro argentino.

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Tras el fiasco en las competiciones internacionales, el Inter aspira a recortarle ventaja al líder de la Conferencia Este y del "Supporters' Shield", el título otorgado al equipo que más puntos suma al final de la temporada regular.

Con diez partidos por jugar antes de los playoffs, los campeones defensores de la MLS apuntan a ganar nuevamente este galardón que se embolsaron en 2024.

Además del honor, el premio otorga un cupo directo a la Copa de Campeones de Concacaf 2027 y garantiza la ventaja de campo en la fase eliminatoria.

"Es partido a partido, vamos compitiendo de esa forma, estamos viviendo el presente, que es un partido importante para nosotros y el equipo está preparado para eso", dijo el entrenador Guillermo Hoyos previo al entrenamiento del Inter Miami este viernes.

Casemiro en buen momento

Para noquear a Nashville, el equipo con la defensa menos vencida de la liga (19 goles recibidos en 24 partidos), las "Garzas" deberán mejorar su desempeño en casa.

El cuadro floridano tiene la mejor delantera del campeonato, con 59 dianas en 24 juegos, pero ha sufrido para convertir el Nu Stadium en un fortín: apenas cuatro victorias en once encuentros.

A mitad de semana, rescató un punto en la visita al Chicago Fire de Robert Lewandowski (1-1) y logró acortar distancias con Nashville, luego de que este cayera en feudos del Toronto (2-1).

El mediocampista brasileño Casemiro fue clave para lograr esa unidad, pues se ha adaptado rápidamente al engranaje ofensivo de su nuevo equipo y lleva tres partidos consecutivos anotando, siempre con asistencia de Messi.

El campeón del mundo en Catar 2022 se perfila por tercer año seguido como candidato para el premio al Jugador Más Valioso (MVP). En su campaña, a los 39 años, ha celebrado 18 goles y dado 13 asistencias.

Sin embargo, Miami sigue penando en defensa. El equipo de Hoyos suma 10 cotejos al hilo recibiendo gol, incluyendo los tres choques de la fase de grupos de la Leagues Cup, donde sufrió una temprana eliminación.

¿Y el "Kily"?

Las nuevas incorporaciones también son un pendiente para la dirigencia del Inter.

El argentino Cristian "Kily" González fue anunciado como nuevo entrenador el 27 de agosto, pero no ha podido asumir el cargo de Hoyos por cuestiones de visado.

"Podría suceder (que se una al equipo) en cualquier momento", dijo un vocero del club a la AFP este viernes.

Pese a la demora, Hoyos y su cuerpo técnico trabajan en el proceso de transmisión de manera remota con González y su equipo de trabajo.

El entrenador del Inter Miami, el argentino Guillermo Hoyos, previo a un juego de la Leagues Cup, el 12 de agosto de 2026.

El entrenador del Inter Miami, el argentino Guillermo Hoyos, previo a un juego de la Leagues Cup, el 12 de agosto de 2026.

"Las puertas están abiertas en un diálogo permanente, ya se comunicaron con la preparación física y va caminando de a poco", manifestó Hoyos.

El paraguayo Matías Galarza y el brasileño Riquelme Fillipi, flamantes incorporaciones en el cierre del mercado de pases, viven un escenario similar y siguen sin poder incorporarse a los trabajos.

Frente a Nashville, Miami volverá a contar con una banca de poca experiencia, con la mayoría de los jugadores por debajo de los 24 años y sin mayor rodaje en partidos determinantes.

FUENTE: AFP

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