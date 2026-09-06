El Barcelona destroza al Valencia en Mestalla y se coloca líder en solitario

El centrocampista español del Barcelona, Fermín López (derecha), salta de alegría junto al delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (derecha), para celebrar un gol que finalmente fue anulado por fuera de juego durante el partido de la liga española entre el Valencia CF y el FC Barcelona en el estadio Mestalla de Valencia el 6 de septiembre de 2026.

El Barcelona se exhibió este domingo en Mestalla con una contundente goleada por 0-5 ante el Valencia, liderada por un doblete de Lamine Yamal y completada con los tantos de Fermín López, Raphinha y Pedri. El conjunto azulgrana sumó su cuarta victoria consecutiva y aprovechó el tropiezo del Real Madrid para situarse como líder en solitario de LaLiga.

El partido estuvo marcado desde el inicio por el ambiente extremadamente hostil que se vivió en Mestalla. Con el termómetro cerca de los 34 grados y la Grada de Animación vacía como forma de protesta, los aficionados recibieron con pitos a los futbolistas del Valencia, al técnico Carlos Corberán y al presidente del club, Kiat Lim.

El Valencia intentó reaccionar en los primeros minutos y Danjuma tuvo una llegada peligrosa, aunque su centro, demasiado potente, no encontró a Javi Guerra. La jugada, además, terminó siendo invalidada por fuera de juego.

Fue apenas un espejismo antes de que apareciera Lamine Yamal. El atacante del Barcelona necesitó solo seis minutos para abrir el marcador. Tras un excelente pase filtrado de Fermín, el joven talento de Rocafonda superó por arriba a Dimitrievski con un delicado toque de zurda para establecer el 0-1.

Dos minutos después volvió a marcar, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego. El tanto invalidado no impidió que Mestalla volviera a explotar contra su propio equipo. Desde la grada comenzaron a escucharse cánticos de “Corberán, dimisión”, a los que se sumaron los insultos de la Curva Nord, que accedió a la Grada de Animación en el minuto 19.

Mientras el estadio se convertía en un polvorín, el Barcelona controlaba el encuentro con autoridad. Pedri asumió el mando en el centro del campo y Rodri disputó su primer partido como titular, mientras el Valencia sufría para generar peligro y mostraba demasiada inocencia en los metros finales.

En el minuto 22 llegó el segundo. Fermín recibió y soltó un potente zurdazo que resultó imposible de detener para Dimitrievski. El 0-2 reflejaba la superioridad azulgrana y dejaba al Valencia al borde del abismo.

Un Barcelona blindado

Los locales apenas consiguieron inquietar al Barcelona. Danjuma fue el jugador más peligroso y se encontró con un Joan García inspirado. El guardameta azulgrana realizó una gran intervención en el minuto 32 y volvió a imponerse en un mano a mano en el tiempo añadido de la primera mitad.

Dimitrievski también evitó que la diferencia fuera todavía mayor antes del descanso con varias intervenciones ante los goleadores azulgranas y Gordon. Pero tras la reanudación, el Valencia se vino abajo definitivamente.

El conjunto de Hansi Flick mantuvo el ritmo ofensivo y Raphinha se sumó a la fiesta en el minuto 50. El brasileño solo tuvo que empujar el balón tras una exquisita asistencia de Fermín para colocar el 0-3.

El Barcelona siguió acumulando ocasiones y, aunque perdonó algunas oportunidades para ampliar la diferencia, terminó encontrando el cuarto en el minuto 79. Pedri recibió en el área y definió con un disparo cruzado para hacer todavía más dolorosa la noche valencianista.

La guinda llegó con Lamine Yamal. El extremo volvió a aparecer en el tramo final para marcar su segundo gol de la noche y completar la manita en el minuto 84.

El pitido final certificó una noche negra para el Valencia, que queda como colista, mientras el Barcelona sale de Mestalla reforzado como líder en solitario de LaLiga.

Muchos aficionados valencianistas abandonaron las gradas antes del final. Los que permanecieron en Mestalla volvieron a expresar su indignación con una sonora pitada dirigida al equipo y a Corberán, que permanecieron sobre el césped mientras recibían el reproche de la afición.

Ficha técnica

0 - Valencia: Dimitrievski; Maffeo (Elliott, m.54), Arnau Martínez, Pepelu (Tárrega, m.54), Diakhaby (Iker Córdoba, m.63), Jesús Vázquez (Gayà, m.54); Otorbi (Hugo Duro, m.76), Dieng, Ugrinic; Javi Guerra (Sato, m.63) y Danjuma.

5 - Barcelona: Joan García; Eric García (Koundé, m.29), Cubarsí (Christensen, m.62), Gerard Martín, Espart; Rodri (Bernal, m.62), Pedri (Gabriel Jesús, m.81), Fermín (Olmo, m.75); Lamine Yamal, Raphinha y Gordon (Adeyemi, m.62).

Goles: 0-1, m.6: Lamine Yamal. 0-2, m.22: Fermín López. 0-3, m.50: Raphinha. 0-4, m.79: Pedri. 0-5, m.84: Lamine Yamal.

Árbitro: Isidro Díaz. Amonestó a Arnau (m.76) por parte del Valencia y a Cubarsí (m.48+), Rodri (m.47) y Fermín (m.65) por parte del Barcelona.