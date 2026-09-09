Mourinho tras el estreno triunfal del Real Madrid en Champions: "Tres puntos importantísimos"

El mediocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, saluda tras la culminación de un partido, el 11 de marzo de 2026.

MADRID.- El Real Madrid ganó 2-1 al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu este martes en su estreno en la nueva temporada de la Liga de Campeones, en un partido en el que le faltó control.

Los goles de Kylian Mbappé (14') y Federico Valverde (23') dieron los primeros tres puntos al equipo de José Mourinho , que aspira a ganar su primera Champions con el club blanco.

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"Ha sido un partido durísimo con tres puntos importantísimos", dijo Mourinho.

El Real Madrid impuso su pegada aprovechando dos errores defensivos de un Inter de Milán valiente, para el que Carlos Augusto recortó distancias (76').

"Me quedo con que tenemos que seguir así, con personalidad, con valentía, sin especular, con la identidad que queremos tener", dijo tras el partido el técnico del Inter, Cristian Chivu, convencido de que "nos vamos con un resultado que no merecimos".

El equipo italiano, al que hace 16 años Mourinho había hecho campeón de Europa en ese mismo estadio merengue, comenzó dominando frente a un Real Madrid al que le costó meterse en el partido.

"Ha sido un partido loco, pero una locura que no me gusta. Me gusta mucho más tener el control absoluto y no tener que depender de un portero absolutamente increíble", afirmó Mourinho.

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Los hombres de Chivu presionaban, tocaban y llegaban hasta a dar un par de sustos a los aficionados blancos.

Apenas iniciado el encuentro, Marcus Thuram soltó un disparo a bocajarro que sacó Thibaut Courtois (3'), que diez minutos más tarde sacaría otro remate de Lautaro Martínez desde la frontal (13').

Del peligro en la portería merengue se pasó al gol en la interista cuando Brahim Díaz robó un balón y metió un pase filtrado al área para que Mbappé hiciera el 1-0 (14').

Mbappé convirtió así su gol 71 en la competición europea, igualando como quinto mejor goleador de la Champions a Raúl González, tras recibir al inicio del encuentro la Bota de Oro al mejor goleador de la pasada edición del torneo continental.

El delantero francés, que en la víspera no dudaba en postularse como candidato al Balón de Oro, fue uno de los hombres más peligrosos de su equipo con sus rápidas carreras en busca de la portería contraria.

Mbappé tendría la ocasión de hacer el segundo en otra gran cabalgada, pero su disparo lo sacó el portero del Inter, Josep Martínez (49).

Valverde remata

Un error del guardameta interista al intentar regatear a Valverde al borde del área pequeña supuso el 2-0 para el Real Madrid (23'), que se tomó el partido con más calma.

Los blancos cedieron el control del juego al Inter, que empezó a llegar a la portería merengue.

Courtois despejó un duro disparo de falta de Hakan Calhanoglu (16), antes de sacar otro remate de Curtis Jones (49).

El belga fue un muro en el que se estrellaban los intentos italianos hasta que, a falta de un cuarto de hora para el final, Martínez llegó hasta la línea de fondo y metió un balón al centro para que Carlos Augusto hiciera el 2-1 (76').

El gol dio alas al Inter de Milán, que se volcó sobre la portería de un Real Madrid que había tenido más de una ocasión para cerrar el partido sin lograrlo.

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Brahim había tenido una gran ocasión para poner el tercero al recortar en el área, pero su tiro se fue ligeramente desviado (68).

En un día en el que Mourinho tuvo que jugar sin sus centrocampistas sancionados Bernardo Silva, Arda Güller y Eduardo Camavinga, el técnico luso trató de poner algo de control metiendo a Aurélien Tchouaméni.

El Real Madrid acabó replegado, aguantando las acometidas del Inter, para acabar llevándose su primera victoria en Champions.

FUENTE: AFP