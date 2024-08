Beckham Jr. queda descartado para el inicio de temporada de los Dolphins

Beckham, quien firmó un acuerdo de un año con los Dolphins de Miami en mayo, no ha participado en ningún entrenamiento o partido de pretemporada por una lesión no precisada.

Los Dolphins añadieron al receptor, tres veces elegido al Pro Bowl, como una tercera opción para el quarterback Tua Tagovailoa, detrás de Tyreek Hill y Jaylen Waddle. Sin embargo, Tagovailoa no ha contado con los tres jugadores en el campo al mismo tiempo.

“He podido pasar un rato con él en varias ocasiones”, confirmó Tagovailoa el lunes acerca de Beckham.“Buen chico, 100%. ¿Pero esa relación se traducirá en algo en el campo? No te podría decir porque no he realizado ningún ejercicio con él y esa es la verdad”.

Tua Tagovailoa (3).jpg El mariscal de campo de los Dolphins, Tua Tagovailoa, durante una conferencia de prensa de la NFL. AP Foto/Marta Lavandier

Beckham, la 12ma selección del draft de 2014, fue reclutado por los Giants de Nueva York. Ha lidiado con múltiples lesiones en años recientes después de que irrumpió en la escena como novato. Tuvo 34 atrapadas para 565 yardas y tres touchdowns con Baltimore la campaña anterior, antes de que los Ravens lo dieran de baja en marzo.

El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, indicó que no cree que la lesión de Beckham sea de preocupación, pero que el hecho de que no esté disponible para iniciar la temporada no es ideal para su unidad de receptores y que ya ha tenido que lidiar con varias lesiones antes del inicio de la temporada.

Actualidad en Miami

El receptor River Cracraft ingresó el martes a la lista de lesionados, mientras los Dolphins realizan los cambios necesarios para recortar la plantilla a 53 jugadores antes de la fecha límite.

Cracraft sufrió una lesión en la parte alta de su cuerpo en la pretemporada y McDaniel dijo que podría volver a jugar esta campaña, pero que estará fuera un largo tiempo. Miami designó a Cracraft como elegible para regresar en algún punto de la temporada.

Miami terminó el día de recortes del martes con cuatro receptores en su roster activo: Hill, Waddle, Braxton Berrios y el novato Malik Washington. Waddle se perdió algunos entrenamientos con otra lesión y el pulgar de Hill lo mantuvo fuera del último encuentro de pretemporada.

FUENTE: AP