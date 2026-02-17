martes 17  de  febrero 2026
Fútbol Americano

Tyreek Hill deja a los Dolphins: impacto salarial y motivos de la decisión

Tyreek Hill fue liberado por los Miami Dolphins tras su lesión de rodilla y se convierte en agente libre.

Tyreek Hill, de los Dolphins de Miami, corre con el balón durante un partido, el 29 de septiembre de 2025.

Tyreek Hill, de los Dolphins de Miami, corre con el balón durante un partido, el 29 de septiembre de 2025.

CARMEN MANDATO / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La salida de Tyreek Hill permitirá a Miami liberar aproximadamente 22.8 millones de dólares en el tope salarial, según reportes difundidos en Estados Unidos. El receptor, que cumplirá 32 años el próximo 1 de marzo, atraviesa un proceso de recuperación tras sufrir una grave lesión de rodilla que incluyó rotura de ligamento cruzado anterior (ACL), lo que influyó en la decisión deportiva y financiera del equipo.

El movimiento forma parte de una limpieza más amplia del roster. Además de Hill, los Dolphins también dejaron en libertad al liniero ofensivo James Daniels y al receptor Nick Westbrook-Ikhine, mientras que el pass rusher Bradley Chubb también estaría encaminado a salir de la plantilla.

Lee además
El atacante español Lamine Yamal (centro) discute con el centrocampista del Girona, Joel Roca (izquierda), durante un partido entre ambos clubes, el 16 de febrero de 2026.
FÚTBOL

Barcelona se desmorona en Girona y el Real Madrid permanece como líder de LaLiga
El británico Tyson Fury (izquierda) y el ucraniano Oleksandr Usyk intercambian golpes en su combate de revancha, el 22 de diciembre de 2024.
DEPORTES

Fury revela que el accidente de Joshua le motivó para volver al boxeo

El mensaje de Tyreek Hill y su futuro en la NFL

Tras hacerse oficial la noticia, Hill utilizó sus redes sociales para despedirse de la organización y enviar un mensaje a sus seguidores. “The Cheetah don't slow down”, escribió el jugador, asegurando además que volverá a jugar una vez supere la recuperación.

El veterano receptor se convierte inmediatamente en agente libre, lo que le permitirá negociar con cualquier franquicia interesada en sumar experiencia y velocidad a su ofensiva, aunque su estado físico será un factor determinante en el mercado.

Picsart_25-08-23_17-41-03-761
Tyreek Hill y Jaylen Waddle, dos estelares de los Dolphins para la venidera campaña

Tyreek Hill y Jaylen Waddle, dos estelares de los Dolphins para la venidera campaña

De récords ofensivos a una salida anticipada en Miami

La etapa de Hill en los Dolphins comenzó de manera espectacular. El receptor registró dos temporadas consecutivas superando las 1.700 yardas, incluyendo una campaña 2023 dominante con 1.799 yardas y 13 touchdowns, cifras que lideraron la NFL.

Sin embargo, el rendimiento colectivo del equipo comenzó a caer y también lo hizo su producción individual. En 2024 terminó con 959 yardas, en parte afectado por una lesión en la muñeca. La campaña siguiente apenas pudo disputar cuatro partidos, acumulando 265 yardas y una anotación antes de sufrir la lesión de rodilla que cambió su panorama.

El futuro de Tua Tagovailoa, la siguiente decisión clave

Con la salida de Hill, la atención ahora se centra en el quarterback Tua Tagovailoa. El mariscal fue enviado al banquillo en el tramo final de la temporada pasada y recientemente expresó que estaría abierto a cambiar de equipo en 2026.

La posible reestructuración del proyecto ofensivo de Miami podría implicar decisiones importantes en la posición de quarterback, lo que convertiría este receso de temporada en uno de los más determinantes para la franquicia en los últimos años.

Temas
Te puede interesar

Sinner se estrena con victoria en el Abierto de Catar

Real Madrid vuelve a hacerle frente a Mourinho en la repesca de la Champions

Neymar vuelve a jugar con el Santos tras cirugía de rodilla

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Imagen referencial del dictador cubano Fidel Castro. 
REPORTAJE

La dictadura castrista tiene fecha de caducidad

George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy y Ronald Reagan.
EEUU

Presidents' Day, ¿Qué celebramos?

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez acelera desarticulación de andamiaje chavista: elimina misiones y entes creados por Maduro

Te puede interesar

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida piden procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Por Daniel Castropé
Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

Hispanic Prosperity Gala reunió en The Mar-a-Lago Club a una amplia representación de líderes internacionales.
LIDERAZGO HISPANO

Hispanic Prosperity Gala reunió en Mar-a-Lago a líderes políticos, empresarios y referentes globales

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida
SUCESOS

Presentadora de "Today" envía nuevo mensaje a secuestradores de su madre