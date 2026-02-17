Tyreek Hill deja a los Dolphins: impacto salarial y motivos de la decisión

Tyreek Hill, de los Dolphins de Miami, corre con el balón durante un partido, el 29 de septiembre de 2025.

La salida de Tyreek Hill permitirá a Miami liberar aproximadamente 22.8 millones de dólares en el tope salarial, según reportes difundidos en Estados Unidos. El receptor, que cumplirá 32 años el próximo 1 de marzo, atraviesa un proceso de recuperación tras sufrir una grave lesión de rodilla que incluyó rotura de ligamento cruzado anterior (ACL), lo que influyó en la decisión deportiva y financiera del equipo.

El movimiento forma parte de una limpieza más amplia del roster. Además de Hill, los Dolphins también dejaron en libertad al liniero ofensivo James Daniels y al receptor Nick Westbrook-Ikhine, mientras que el pass rusher Bradley Chubb también estaría encaminado a salir de la plantilla.

El mensaje de Tyreek Hill y su futuro en la NFL

Tras hacerse oficial la noticia, Hill utilizó sus redes sociales para despedirse de la organización y enviar un mensaje a sus seguidores. “The Cheetah don't slow down”, escribió el jugador, asegurando además que volverá a jugar una vez supere la recuperación.

El veterano receptor se convierte inmediatamente en agente libre, lo que le permitirá negociar con cualquier franquicia interesada en sumar experiencia y velocidad a su ofensiva, aunque su estado físico será un factor determinante en el mercado.

De récords ofensivos a una salida anticipada en Miami

La etapa de Hill en los Dolphins comenzó de manera espectacular. El receptor registró dos temporadas consecutivas superando las 1.700 yardas, incluyendo una campaña 2023 dominante con 1.799 yardas y 13 touchdowns, cifras que lideraron la NFL.

Sin embargo, el rendimiento colectivo del equipo comenzó a caer y también lo hizo su producción individual. En 2024 terminó con 959 yardas, en parte afectado por una lesión en la muñeca. La campaña siguiente apenas pudo disputar cuatro partidos, acumulando 265 yardas y una anotación antes de sufrir la lesión de rodilla que cambió su panorama.

El futuro de Tua Tagovailoa, la siguiente decisión clave

Con la salida de Hill, la atención ahora se centra en el quarterback Tua Tagovailoa. El mariscal fue enviado al banquillo en el tramo final de la temporada pasada y recientemente expresó que estaría abierto a cambiar de equipo en 2026.

La posible reestructuración del proyecto ofensivo de Miami podría implicar decisiones importantes en la posición de quarterback, lo que convertiría este receso de temporada en uno de los más determinantes para la franquicia en los últimos años.