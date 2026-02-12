Kevin Patullo se une a los Miami Dolphins como coordinador del juego aéreo tras salir de los Eagles

El coordinador ofensivo Kevin Patullo, de los Philadelphia Eagles, observa antes del partido de la ronda de comodines de la NFC contra los San Francisco 49ers en el Lincoln Financial Field el 11 de enero de 2026 en Filadelfia, Pensilvania.

Los Miami Dolphins continúan armando su nuevo cuerpo técnico y sumaron experiencia ofensiva al incorporar a Kevin Patullo como coordinador del juego aéreo, según informó una persona cercana a la decisión a The Associated Press. El movimiento aún no ha sido anunciado oficialmente por la franquicia.

Patullo llega al equipo dirigido por el nuevo entrenador en jefe Jeff Hafley luego de ser despedido por los Philadelphia Eagles el mes pasado tras una temporada ofensiva irregular. En Miami volverá a un rol que ya conoce bien, enfocado específicamente en el desarrollo del ataque por pase.

El entrenador había sido coordinador del juego aéreo en Filadelfia desde 2021 y fue promovido a coordinador ofensivo en 2025 tras la salida de Kellen Moore, quien dejó el equipo después de ganar el Super Bowl para asumir como head coach en New Orleans.

Una etapa complicada en Filadelphia

La apuesta de los Eagles por la continuidad interna no dio los resultados esperados. Bajo la dirección de Patullo, la ofensiva terminó lejos de los primeros puestos de la liga, ubicándose en el lugar 24 en yardas totales con 311.2 por partido y en el puesto 19 en puntos anotados con un promedio de 22.3.

El objetivo era mantener estabilidad para figuras como el quarterback Jalen Hurts, el corredor Saquon Barkley y los receptores A.J. Brown y DeVonta Smith, pero el equipo mostró inconsistencias durante gran parte de la temporada.

El reto ofensivo en los Dolphins

Miami tampoco tuvo una campaña destacada en ataque. Los Dolphins finalizaron la temporada en el puesto 25 tanto en ofensiva total como en ataque aéreo, con apenas 184.4 yardas por pase por juego, cifras que explican la búsqueda de ajustes en el staff técnico.

Jeff Hafley ha señalado que su grupo de entrenadores está casi completo. Entre las incorporaciones destacan Sean Duggan como coordinador defensivo y Chris Tabor en equipos especiales, mientras que Bobby Slowik fue ascendido a coordinador ofensivo.

La llegada de Patullo apunta a revitalizar el esquema aéreo y aportar experiencia en el diseño del juego de pase, una de las áreas que Miami busca mejorar de cara a la próxima temporada de la NFL.