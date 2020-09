En su segunda oportunidad titular, el púgil cubano marcó la pauta desde el principio al dominar a Ramos (26-4-2, 20 KOs) apoyado en un sólido jab y sus buenas combinaciones durante la contienda para contrarrestar a un agresivo Ramos, quien no pudo establecer un consistente ataque ante su rival.

Ugas se llevó la decisión con puntuaciones de 115-113 en dos tarjetas, mientras que el tercer juez inexplicablemente vio como ganador a Ramos con un abultado 117-111. Sin dudas las puntuaciones no reflejan el dominio que mostró el peleador cubano de 34 años, al punto, que conectó 233 golpes por los 109 de Ramos, según Compubox.

“Me puse una meta cuando era niño en Cuba para convertirme en campeón mundial y lo logré esta noche”, dijo Ugas después del combate. “Estoy muy agradecido con todos los que me ayudaron en el camino. Ramos era un oponente muy duro y sabía que no iba a ser fácil, pero no iba a dejar escapar esta oportunidad”.

Yordenis Ugas Yordenis Ugas se toma un descanso en su esquina entre asaltos durante una pelea de peso de boxeo en categoría welter contra Omar Figueroa Jr., el sábado 20 de julio de 2019, en Las Vegas AP / John Locher, archivo

El camino de Ugas hacia ganar el título mundial no ha sido fácil. En el 2014 sufrió derrotas consecutivas por decisión ante dos invictos, Emanuel Robles y Amir Ahmed Imam, pero luego de tomarse un año de descanso, ha ganado 11 de sus próximos 12 combates, incluyendo el duelo ante Ramos.

La única derrota fue en marzo del 2019 cuando cayó ante Shawn Porter por un polémico fallo de decisión dividida (116-112, 111-117, 115-113) en una pelea donde estaba en juego el cetro vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Muchos vieron ganar al cubano ante el experimentado Porter.

Ugas, sin embargo, usó esa derrota como motivación y ahora cumplió su sueño de niñez.

“Llegué a esta pelea en la mejor forma de mi vida y se vio”, dijo Ugas. “Ahora que soy campeón mundial, quiero a todos los grandes nombres de la división de peso welter”.

