sábado 21  de  febrero 2026
Boxeo

Jake Paul revela segunda cirugía de mandíbula tras brutal nocaut ante Anthony Joshua

Jake Paul confirmó que tuvo que someterse a una segunda cirugía de mandíbula después de perder por nocaut frente a Anthony Joshua en una polémica pelea respaldada por Netflix

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) y el boxeador británico Anthony Joshua pelean en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025.&nbsp;

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) y el boxeador británico Anthony Joshua pelean en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025. 

Giorgio VIERA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El youtuber convertido en boxeador Jake Paul volvió a ser noticia luego de anunciar que tuvo que someterse a una segunda cirugía en la mandíbula, consecuencia directa del nocaut sufrido ante el excampeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua en diciembre pasado.

El combate, respaldado por Netflix y celebrado en el Kaseya Center de Miami, generó gran controversia debido a la notable diferencia de nivel entre ambos peleadores. Joshua terminó imponiendo su poder en el sexto asalto con un contundente derechazo al mentón que envió a Paul a la lona.

Lee además
El periodista argentino Nicolás Pizzi durante el foro Fútbol, corrupción y democracia: Argentina AFAgate en Miami
Fútbol

AFAGate y el negocio oculto del fútbol argentino: las revelaciones de Nicolás Pizzi y su impacto global
El boxeador estadounidense Floyd Mayweather participa en una sesión de entrenamiento en un gimnasio en Tokio el 22 de septiembre de 2022, antes de su combate de boxeo de exhibición planeado contra el artista marcial mixto japonés Mikuru Asakura el 25 de septiembre.
Boxeo

Floyd Mayweather sale del retiro y anuncia su regreso al boxeo profesional

Una doble fractura que complicó la recuperación

Tras la pelea, Paul había revelado que sufrió una doble fractura de mandíbula y fue operado de inmediato. Sin embargo, este viernes explicó en sus redes sociales que tuvo que pasar nuevamente por el quirófano.

“Tuve que someterme a otra cirugía de mandíbula. Los tornillos y las placas se estaban aflojando porque aparentemente no descansé durante los últimos dos meses”, escribió el estadounidense de 28 años en Instagram, dejando entrever que su proceso de recuperación no fue el adecuado.

AFP__20251220__88PV92L__v1__MidRes__BoxingUsPaulJoshua
El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) se enfrenta al boxeador británico Anthony Joshua en un combate de peso pesado en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025.

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) se enfrenta al boxeador británico Anthony Joshua en un combate de peso pesado en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025.

Una pelea millonaria envuelta en críticas

El enfrentamiento entre Paul y Joshua generó enormes ingresos económicos. Ambos boxeadores se repartieron una bolsa cercana a los 184 millones de dólares, confirmando el impacto mediático que siguen teniendo este tipo de eventos híbridos entre deporte y espectáculo.

No obstante, gran parte del mundo del boxeo criticó el combate por la diferencia física y técnica entre el británico, dos veces campeón mundial pesado, y Paul, quien ha construido su carrera enfrentando a celebridades, exluchadores y figuras mediáticas.

Durante el cuarto asalto, incluso el árbitro Christopher Young llegó a advertir a los peleadores con una frase que se volvió viral: “Los fanáticos no pagaron para ver esta basura”, reflejando el descontento que generó el desarrollo del combate.

El futuro de Jake Paul tras la lesión

La nueva intervención quirúrgica abre interrogantes sobre el futuro inmediato de Jake Paul dentro del ring. Aunque el estadounidense ha demostrado una enorme capacidad para atraer audiencias globales, esta lesión podría obligarlo a tomarse un descanso prolongado antes de considerar su regreso al boxeo.

Mientras tanto, la derrota ante Anthony Joshua marca uno de los momentos más duros de su carrera deportiva y reaviva el debate sobre los límites entre espectáculo y boxeo profesional de alto nivel.

Temas
Te puede interesar

Zinedine Zidane será el nuevo seleccionador de Francia tras el Mundial

MLS sube el telón con Lionel Messi y su I ter Miami como el objetivo a vencer

Stefano Domenicali responde a Max Verstappen y resta importancia a sus críticas a las reglas 2026 de la Fórmula 1

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
REACCIóN

Tras fallo del Supremo, Trump anuncia arancel del 10% a todas las importaciones

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
Migración

EEUU fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante "años"

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

Alcance de nueva política migratoria para refugiados en EEUU, explicado por expertos

Segunda y breve carta de Marco Rubio
OPINIÓN

Segunda y breve carta de Marco Rubio

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
JUSTICIA

Gobierno de EEUU exige a Delcy Rodríguez cooperar en investigación contra nueve hombres del chavismo

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presentando su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México). Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como Idilio y Gitana y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.
OBITUARIO

Muere Willie Colón, ícono pionero de la salsa, a los 75 años

Luis Manuel Otero Alcántara. 
CUBA

Desde prisión, Luis Manuel Otero Alcántara impulsa performance religioso en La Habana

María Corina Machado y María Elvira Salazar.
TRANSICIÓN

María Elvira Salazar y María Corina Machado claman por una Venezuela libre con elecciones