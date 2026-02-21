Jake Paul revela segunda cirugía de mandíbula tras brutal nocaut ante Anthony Joshua

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) y el boxeador británico Anthony Joshua pelean en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025.

El youtuber convertido en boxeador Jake Paul volvió a ser noticia luego de anunciar que tuvo que someterse a una segunda cirugía en la mandíbula, consecuencia directa del nocaut sufrido ante el excampeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua en diciembre pasado.

El combate, respaldado por Netflix y celebrado en el Kaseya Center de Miami, generó gran controversia debido a la notable diferencia de nivel entre ambos peleadores. Joshua terminó imponiendo su poder en el sexto asalto con un contundente derechazo al mentón que envió a Paul a la lona.

Una doble fractura que complicó la recuperación

Tras la pelea, Paul había revelado que sufrió una doble fractura de mandíbula y fue operado de inmediato. Sin embargo, este viernes explicó en sus redes sociales que tuvo que pasar nuevamente por el quirófano.

“Tuve que someterme a otra cirugía de mandíbula. Los tornillos y las placas se estaban aflojando porque aparentemente no descansé durante los últimos dos meses”, escribió el estadounidense de 28 años en Instagram, dejando entrever que su proceso de recuperación no fue el adecuado.

Una pelea millonaria envuelta en críticas

El enfrentamiento entre Paul y Joshua generó enormes ingresos económicos. Ambos boxeadores se repartieron una bolsa cercana a los 184 millones de dólares, confirmando el impacto mediático que siguen teniendo este tipo de eventos híbridos entre deporte y espectáculo.

No obstante, gran parte del mundo del boxeo criticó el combate por la diferencia física y técnica entre el británico, dos veces campeón mundial pesado, y Paul, quien ha construido su carrera enfrentando a celebridades, exluchadores y figuras mediáticas.

Durante el cuarto asalto, incluso el árbitro Christopher Young llegó a advertir a los peleadores con una frase que se volvió viral: “Los fanáticos no pagaron para ver esta basura”, reflejando el descontento que generó el desarrollo del combate.

El futuro de Jake Paul tras la lesión

La nueva intervención quirúrgica abre interrogantes sobre el futuro inmediato de Jake Paul dentro del ring. Aunque el estadounidense ha demostrado una enorme capacidad para atraer audiencias globales, esta lesión podría obligarlo a tomarse un descanso prolongado antes de considerar su regreso al boxeo.

Mientras tanto, la derrota ante Anthony Joshua marca uno de los momentos más duros de su carrera deportiva y reaviva el debate sobre los límites entre espectáculo y boxeo profesional de alto nivel.