Floyd Mayweather sale del retiro y anuncia su regreso al boxeo profesional

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather participa en una sesión de entrenamiento en un gimnasio en Tokio el 22 de septiembre de 2022, antes de su combate de boxeo de exhibición planeado contra el artista marcial mixto japonés Mikuru Asakura el 25 de septiembre.

El histórico excampeón mundial Floyd Mayweather sorprendió al mundo del boxeo al anunciar que saldrá oficialmente del retiro para disputar nuevas peleas profesionales. El estadounidense, de 48 años, confirmó la noticia en declaraciones a ESPN, donde aseguró que aún tiene lo necesario para seguir rompiendo récords dentro del deporte.

Mayweather, quien se retiró invicto en 2017 con un récord de 50-0, explicó que su vuelta llegará después de la pelea de exhibición que tiene prevista contra Mike Tyson esta primavera. Según sus propias palabras, sus próximos eventos volverán a dominar la audiencia global y la generación de ingresos en el boxeo.

Acuerdo exclusivo tras la exhibición con Tyson

El regreso del apodado “Money” estará respaldado por un acuerdo exclusivo con la promotora CSI Sports/Fight Sports, que entrará en vigor una vez finalice su combate de exhibición frente a Tyson. Aunque aún no se ha confirmado rival, una primera pelea profesional estaría prevista tentativamente para este verano, con más detalles que se anunciarán en las próximas semanas.

Medios especializados han señalado que el combate de exhibición podría celebrarse el 25 de abril en el Congo, aunque la fecha y la sede todavía no han sido oficializadas.

Su última pelea profesional y el legado invicto

La última vez que Mayweather peleó oficialmente fue en 2017, cuando derrotó por nocaut técnico a la estrella de la UFC Conor McGregor en uno de los eventos más lucrativos de la historia del boxeo. Desde entonces, el estadounidense se ha mantenido activo únicamente en exhibiciones, incluyendo enfrentamientos ante celebridades y figuras mediáticas.

En agosto de 2024 también venció a John Gotti III en México, demostrando que aún conserva buena forma física pese a su edad.

Tyson también vuelve al foco mediático

Por su parte, Mike Tyson, de 59 años, regresa al ring tras su última aparición en noviembre de 2024, cuando cayó derrotado ante el youtuber convertido en boxeador Jake Paul en Texas. Aquella pelea, transmitida por streaming a nivel mundial, reunió a cerca de 70.000 espectadores en vivo y millones más frente a las pantallas.

El enfrentamiento entre dos leyendas como Tyson y Mayweather promete generar una enorme expectativa antes del anunciado retorno profesional del invicto estadounidense.

El “rey libra por libra” que marcó una era

En su mejor momento, Mayweather fue considerado el rey libra por libra del boxeo, dominando la división welter durante más de una década gracias a su defensa casi impenetrable, su inteligencia estratégica y una preparación física sobresaliente.

Aunque su estilo y algunas decisiones fuera del ring generaron polémica a lo largo de su carrera, su legado deportivo sigue siendo incuestionable. Ahora, con su regreso confirmado, el boxeo profesional podría vivir uno de los regresos más mediáticos de los últimos años.