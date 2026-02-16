lunes 16  de  febrero 2026
Fury revela que el accidente de Joshua le motivó para volver al boxeo

El estelar púgil británico Tyson Fury anunció su retorno el 4 de enero, una semana después del accidente de coche de Anthony Joshua en Nigeria

El británico Tyson Fury (izquierda) y el ucraniano Oleksandr Usyk intercambian golpes en su combate de revancha, el 22 de diciembre de 2024.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El boxeador británico Tyson Fury, antiguo campeón de los pesos pesados, reveló que el accidente de su viejo rival Anthony Joshua en diciembre en Nigeria motivó su decisión de retornar a los cuadriláteros tras quince meses de ausencia.

"Mañana podría no llegar nunca, y supongo que lo que inclinó mi decisión de volver fue la tragedia que le sucedió a Anthony Joshua", declaró Fury, de 37 años, este lunes en una rueda de prensa.

El británico Tyson Fury (derecha) y el ucraniano Oleksandr Usyk se ven cara a cara antes de su pelea de revancha, el 19 de diciembre de 2024.
Fury anunció su retorno el 4 de enero, una semana después del accidente de coche de Joshua en Nigeria.

Este último resultó levemente herido, pero su preparador físico Sina Ghami y su entrenador Latif Ayodele, que también eran amigos cercanos, perdieron la vida.

Anthony Joshua
El boxeador británico Anthony Joshua (centro) celebra después de vencer por nocaut al estadounidense Jake Paul, el 19 de diciembre de 2025.

El boxeador británico Anthony Joshua (centro) celebra después de vencer por nocaut al estadounidense Jake Paul, el 19 de diciembre de 2025.

"Nunca hay que dejar las cosas para mañana, ni para el año que viene, ni para la semana que viene, porque el mañana no está prometido a nadie", añadió Fury, que regresará con una pelea contra el peso pesado de origen ruso Arslanbek Makhmudov el 11 de abril en Londres.

Fury se había retirado tras su segunda derrota consecutiva ante el ucraniano Oleksandr Usyk a finales de 2024.

El púgil británico también afirmó que regresa al ring para devolver lustre a la disciplina.

"La verdad es que he vuelto por una sola razón: hacer que el boxeo vuelva a ser grande", añadió Fury.

"Desde que me retiré, el boxeo, en mi opinión, no ha dejado de decaer y se ha vuelto bastante aburrido", concluyó el boxeador conocido como 'Rey Gitano'.

Italia bate récord en los JJOO de Invierno

En apenas nueve días de competición, Italia batió ya su récord de medallas en unos Juegos de Invierno este domingo, aprovechando el efecto de competir en casa y, sobre todo, la gran inversión realizada por el país en sus deportistas.

Cuando aún queda una semana de Juegos Olímpicos en Milán-Cortina, Italia era segunda en el medallero el domingo por la noche, con 22 medallas en total: 8 de oro, 4 platas y 10 bronces.

Sólo Noruega superaba al anfitrión en número de metales (27) y títulos olímpicos (12).

FUENTE: AFP

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
