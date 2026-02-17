martes 17  de  febrero 2026
Boxeo

Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr.: leyendas del boxeo anuncian pelea de exhibición en África

Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. pelearán en una exhibición el 25 de abril de 2026 en la República Democrática del Congo. Detalles del evento, récords y el regreso de dos leyendas del boxeo

Mike Tyson (izquierda) y Jake Paul se ven cara a cara durante una conferencia de prensa promocionando su próximo combate de boxeo, el 16 de agosto de 2024, en Arlington, Texas.

Mike Tyson (izquierda) y Jake Paul se ven cara a cara durante una conferencia de prensa promocionando su próximo combate de boxeo, el 16 de agosto de 2024, en Arlington, Texas.

AP Foto/Sam Hodde
Por Pedro Felipe Hernández

El mundo del boxeo volverá a mirar a dos íconos históricos del ring. Las leyendas Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. protagonizarán un combate de exhibición el próximo 25 de abril en la República Democrática del Congo, según informó el periodista Mike Coppinger para The Ring. El evento, que ya había sido anunciado meses atrás sin fecha ni sede oficial, finalmente tiene detalles confirmados y promete captar la atención global.

Tyson vs Mayweather: un cruce histórico entre generaciones

El combate reunirá a dos de los nombres más influyentes del boxeo moderno. Tyson, con récord profesional de 50-6-2 (44 KOs), fue campeón mundial de los pesos pesados y sigue siendo una figura mediática pese a su retiro competitivo. El estadounidense viene de caer por decisión unánime ante Jake Paul en noviembre de 2024 y cumplirá 60 años en junio.

Lee además
El golfista Tiger Woods reacciona durante la segunda ronda del PNC Championship, el 22 de diciembre de 2024.
DEPORTES

Tiger Woods no descarta regresar en el Masters de Augusta
El español Carlos Alcaraz durante un partido del Miami Invitational en el LoanDepot Park, el 8 de diciembre de 2025 en Miami, Florida. 
TENIS

Alcaraz sufre para avanzar a la segunda ronda en Catar

Por su parte, Mayweather mantiene su invicto profesional de 50-0 (27 KOs) y ha convertido las exhibiciones en una nueva etapa de su carrera tras retirarse oficialmente en 2017. El excampeón, que pronto cumplirá 49 años, peleó por última vez en agosto de 2024 frente a John Gotti III.

Un evento internacional con sabor histórico

La pelea será promovida por CSI Sports y se perfila como uno de los eventos de exhibición más mediáticos de los últimos años. La elección de la República Democrática del Congo como sede añade un componente simbólico, recordando el legado histórico del boxeo en África y generando expectativas sobre el impacto cultural y deportivo del espectáculo.

Aunque no habrá títulos en juego, el enfrentamiento entre Tyson y Mayweather mezcla nostalgia, marketing y el atractivo de ver frente a frente a dos estilos que marcaron épocas distintas del pugilismo.

Qué esperar del Tyson vs Mayweather

Al tratarse de una exhibición, el formato y las reglas específicas aún no han sido detallados, pero todo apunta a un combate orientado al entretenimiento global. Para Tyson, será una nueva oportunidad de volver al ring ante una figura técnicamente opuesta; mientras que Mayweather buscará mantener su racha invicta simbólica en eventos de este tipo.

La cita del 25 de abril promete ser uno de los grandes espectáculos del calendario del boxeo en 2026, reuniendo historia, show y dos nombres que definieron generaciones.

Temas
Te puede interesar

Lesión de Pablo López: por qué se pierde el Clásico Mundial 2026 y cómo afecta a Venezuela

Messi y el Inter Miami encabezan historias futboleras del continente en los meses previos al Mundial

Mbappé y Vinicius afrontan el momento de la verdad en el Real Madrid

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez acelera desarticulación de andamiaje chavista: elimina misiones y entes creados por Maduro

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
TELEVISIÓN

Giselle Blondet dice adiós a Telemundo

Te puede interesar

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas

Por Daniel Castropé
José Francisco Montes-Guedez, de 40 años.
CASO ESCOLAR

Arrestado profesor de música en North Miami Beach tras denuncias de conducta inapropiada con alumnas

A través del kiosco MeetQ de Hialeah, los solicitantes pueden interactuar en tiempo real con personal técnico del condado. 
ATENCIÓN DUEÑO DE NEGOCIO

¿Cómo obtener permisos comerciales en Hialeah rápido? Guía del nuevo sistema MeetQ

Vista de la planta procesadora de níquel Pedro Sotto Alba, en la zona minera de Moa, en la provincia de Holguín (EFE)
CRISIS SEVERA

Minera canadiense Sherritt se va de Cuba, tras décadas de operaciones

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
TENSIONES

Kremlin amenaza con desplegar armada si continúa incautación de buques fantasmas de su flota