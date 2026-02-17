Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr.: leyendas del boxeo anuncian pelea de exhibición en África

Mike Tyson (izquierda) y Jake Paul se ven cara a cara durante una conferencia de prensa promocionando su próximo combate de boxeo, el 16 de agosto de 2024, en Arlington, Texas.

El mundo del boxeo volverá a mirar a dos íconos históricos del ring. Las leyendas Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. protagonizarán un combate de exhibición el próximo 25 de abril en la República Democrática del Congo , según informó el periodista Mike Coppinger para The Ring. El evento, que ya había sido anunciado meses atrás sin fecha ni sede oficial, finalmente tiene detalles confirmados y promete captar la atención global.

El combate reunirá a dos de los nombres más influyentes del boxeo moderno. Tyson, con récord profesional de 50-6-2 (44 KOs), fue campeón mundial de los pesos pesados y sigue siendo una figura mediática pese a su retiro competitivo. El estadounidense viene de caer por decisión unánime ante Jake Paul en noviembre de 2024 y cumplirá 60 años en junio.

Por su parte, Mayweather mantiene su invicto profesional de 50-0 (27 KOs) y ha convertido las exhibiciones en una nueva etapa de su carrera tras retirarse oficialmente en 2017. El excampeón, que pronto cumplirá 49 años, peleó por última vez en agosto de 2024 frente a John Gotti III.

Un evento internacional con sabor histórico

La pelea será promovida por CSI Sports y se perfila como uno de los eventos de exhibición más mediáticos de los últimos años. La elección de la República Democrática del Congo como sede añade un componente simbólico, recordando el legado histórico del boxeo en África y generando expectativas sobre el impacto cultural y deportivo del espectáculo.

Aunque no habrá títulos en juego, el enfrentamiento entre Tyson y Mayweather mezcla nostalgia, marketing y el atractivo de ver frente a frente a dos estilos que marcaron épocas distintas del pugilismo.

Qué esperar del Tyson vs Mayweather

Al tratarse de una exhibición, el formato y las reglas específicas aún no han sido detallados, pero todo apunta a un combate orientado al entretenimiento global. Para Tyson, será una nueva oportunidad de volver al ring ante una figura técnicamente opuesta; mientras que Mayweather buscará mantener su racha invicta simbólica en eventos de este tipo.

La cita del 25 de abril promete ser uno de los grandes espectáculos del calendario del boxeo en 2026, reuniendo historia, show y dos nombres que definieron generaciones.