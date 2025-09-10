Briatore no descarta la continuidad de argentino Colapinto en Alpine en 2026

El piloto argentino Franco Colapinto, en ese momento todavía de la escudería Williams, durante una conferencia de prensa, el 5 de diciembre de 2024.

PARÍS.- El director de la escudería Alpine , Flavio Briatore , no cerró la puerta este miércoles a la continuidad del argentino Franco Colapinto en el equipo francés para la próxima temporada, pese a la falta de resultados en 2025.

Preguntado en una entrevista a la AFP sobre la identidad del segundo piloto de Alpine para 2026, que acompañaría al francés Pierre Gasly, recientemente renovado hasta 2028, Briatore tiene previsto tomar una decisión definitiva a finales de octubre y no descarta la posibilidad de que Colapinto, que no ha estrenado su casillero de puntos en nueve Grandes Premios este año, conserve su volante.

"El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos", declaró este miércoles el veterano dirigente de Fórmula 1 italiano.

En el último GP, el de Italia el pasado domingo, Colapinto terminó en 16ª posición, justo por delante de Gasly.

Colapinto, de 22 años, arrancó la temporada como piloto de pruebas de Alpine. Luego de seis Grandes Premios disputados, la escudería decidió darle el volante del australiano Jack Doohan desde el GP de Imola, a mediados de mayo.

Tiene como mejor resultado este año la 13ª posición en Canadá y aún no ha puntuado.

Colapinto debutó en Fórmula 1 hace un año, en agosto de 2024, al reemplazar al estadounidense Logan Sargeant en la escudería Williams. Logró puntuar en su segundo GP en la élite, en Azerbaiyán (8º), su mejor puesto en F1 hasta la fecha.

Podios en 2026

Briatore también se refirió a los motores Mercedes con los que contará Alpine la próxima temporada: "En 2026 tendremos una motorización como los demás (...) no habrá excusas", sentenció.

Pero a Alpine, que había arrancado la sexta posición en la clasificación de constructores en 2024, le costará evitar la 10ª y última posición en esta temporada.

"Sinceramente, pensábamos estar mucho mejor este año. El motor con el que contamos es realmente un gran hándicap. Sobre todo ahora que los 20 coches están en un segundo. Con dos décimas menos, puedes verte de la 6ª a la 17ª plaza", explicó Briatore.

Así pues, Alpine optó por apostar todo al 2026, sacrificando en cierto modo el rendimiento en 2025.

"Renault no tiene la capacidad de desarrollar el coche 2025 y de hacer el nuevo coche para 2026. En un momento dado hay que tomar decisiones", justificó el italiano.

A su llegada en junio de 2024, Briatore anunció que el objetivo era luchar por victorias en 2026 y por el título mundial en 2027. Pero el discurso ha cambiado un poco.

"Podemos hacer podios el año que viene. Tenemos el potencial para estar en el top 6 e incluso en el Top 4 si todo va bien", aseguró.

FUENTE: AFP