jueves 21  de  agosto 2025
AUTOMOVILISMO

Malasia descarta reanudar carreras de Fórmula 1 por los altos costos y el apretado calendario

Malasia, país del sudeste asiático, acogió por primera vez una carrera de Fórmula 1 en 1999 en su Circuito Internacional de Sepang (SIC) y la última en 2017

El Gran Premio de Miami fue la primera de tres paradas para la Fórmula 1 esta temporada en los Estados Unidos.

El Gran Premio de Miami fue la primera de tres paradas para la Fórmula 1 esta temporada en los Estados Unidos.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KUALA LUMPUR.- Malasia descartó el jueves los planes de reanudar su Gran Premio anual de Fórmula 1 en un futuro próximo, alegando los altos costos de patrocinio y un calendario de automovilismo muy apretado.

Ese país del sudeste asiático acogió por primera vez una carrera de la F1 en 1999 en su Circuito Internacional de Sepang (SIC) y la última en 2017.

Lee además
El director del equipo británico y CEO de Red Bull Racing, Christian Horner (izq.), y el piloto holandés de Red Bull, Max Verstappen, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 28 de junio de 2025, previo al Gran Premio de Austria de Fórmula 1.
Fórmula 1

Max Verstappen resta importancia al despido de Christian Horner en Red Bull: “No afectará en nada”
El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, asiste a una conferencia de prensa antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita de 2025 en el Circuito Corniche de Yedá, el 17 de abril de 2025. 
Fórmula 1

Max Verstappen seguirá con Red Bull en 2026 y descarta un posible fichaje por Mercedes

Malasia se retiró oficialmente al año siguiente del calendario de la F1 debido al aumento de los costos de organización del evento.

Su ministra de Deportes, Hannah Yeoh, afirmó el jueves que su celebración supondría un gasto anual de unos 71 millones de dólares para el gobierno.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

Además de los derechos de organización, Yeoh señaló que el SIC también necesita una inversión anual considerable para mantener los estándares exigidos para las carreras de automovilismo de alto nivel.

"Malasia también debe comprometerse a un contrato de entre tres y cinco años con Liberty Media (que posee los derechos comerciales de la F1), lo que supone un compromiso de alrededor de 1.500 millones de ringgit (355 millones de dólares) durante este período", declaró el jueves ante el Parlamento.

"El calendario actual de carreras es muy apretado y si Malasia está interesada en volver a acogerlo, tendremos que competir con otros países por un lugar", dijo en referencia a los vecinos Singapur y Tailandia.

El gabinete tailandés aprobó en junio una oferta de 1.200 millones de dólares para organizar la F1 en las calles de Bangkok en 2028, mientras que Singapur sigue celebrando su popular carrera nocturna anual.

Sin embargo, Yeoh afirmó que Malasia no cierra completamente la puerta a volver a organizar carreras de Fórmula 1, si alguna entidad privada está dispuesta a asumir los costos.

Violencia en Argentina

Alianza Lima y Bolívar avanzaron el miércoles a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en una jornada empañada por violentos incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile que llevaron a la cancelación del partido en Buenos Aires.

La fiesta de la Sudamericana quedó opacada ante la barbarie vivida en las tribunas del estadio Libertadores de América, en Avellaneda, durante el duelo de los Diablos Rojos y la U. de Chile, donde aficionados de ambos clubes protagonizaron graves incidentes en las gradas.

La Conmebol detalló en un comunicado que canceló el partido a los 48 minutos debido a la falta de garantías de seguridad por parte de Independiente y de las autoridades locales.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Verstappen confirma su continuidad en Red Bull para la próxima temporada

Bad Bunny lleva la pasión de la Fórmula 1 a Puerto Rico

Norris aprieta la pelea por el Mundial tras nuevo doblete de McLaren

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
NARCOTRÁFICO

EEUU despliega avión P-8 Poseidon hacia Venezuela

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

Daniella Levina-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
ARCAS PÚBLICAS

Daniella Levine Cava halla $66 millones para el presupuesto tras críticas por recortes en cultura y servicios comunitarios

Imagen del famoso y querido juez Frank Caprio.
Obituario

Fallece a sus 88 años el querido y compasivo juez Frank Caprio

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio
Política

Rubio anuncia nuevas sanciones a cuatro miembros de la CPI por "amenaza a la seguridad nacional"

Te puede interesar

Jameel Blemur y Zacahary Sloan son buscados por el FBI tras un tiroteo en Miramar, al norte de Miami.
INVESTIGACIÓN

FBI ofrece recompensa por información de dos fugitivos tras homicidio en Miramar

Por DANIEL CASTROPÉ
Los perros de la raza pitbull son considerados muy peligrosos y en diferentes estados de EEUU está prohibido tenerlos en casa. (ARCHIVO)
SUCESOS

Niño de siete años sufre graves heridas tras ser atacado por dos pitbulls en Florida

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
DICTADURA

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez se encuentran en prisión perpetua por asesinar a sus padres en 1989.
JUSTICIA

Liberación de los hermanos Menéndez se examina en una comisión judicial de California