viernes 5  de  septiembre 2025
Fútbol

Gran Premio de Mónaco sigue por otra década más en la Fórmula 1

Prueba histórica de la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco seguirá en el calendario hasta 2035

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, maniobra el auto en la sesión de calificación para el Gran Premio de Mónaco el sábado 27 de mayo del 2023.

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, maniobra el auto en la sesión de calificación para el Gran Premio de Mónaco el sábado 27 de mayo del 2023.

AP Foto/Luca Bruno
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Prueba histórica de la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco seguirá en el calendario hasta 2035, anunció este viernes la organización de la competición.

"La Fórmula 1 extiende el Gran Premio de Mónaco hasta 2035 incluido, tras la ampliación del acuerdo existente con el Automobile Club de Monaco (ACM), que estaba vigente hasta la temporada 2031", indicó el promotor Fórmula One en un comunicado publicado con motivo del GP de Italia que se disputa este fin de semana en Monza.

Lee además
El delantero argentino #10 Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires el 4 de septiembre de 2025.
Fútbol

Las lágrimas de Leo Messi en su último partido en Argentina: "Siempre soñé terminar de esta manera"
Mike Tyson (izquierda) y Jake Paul se ven cara a cara durante una conferencia de prensa promocionando su próximo combate de boxeo, el 16 de agosto de 2024, en Arlington, Texas.
Boxeo

Tyson vs Mayweather 2025: Exhibición histórica entre dos leyendas del boxeo

En la lista de grandes premios más disputados en el Mundial desde 1950, el GP de Mónaco, que se celebra en las calles del Principado, ocupa el segundo lugar, por detrás del circuito de Monza (GP de Italia), y se disputa sin interrupción desde 1955.

Tradicionalmente celebrado a finales de mayo al mismo tiempo que las 500 Millas de Indianápolis -otro evento imprescindible en el automovilismo-, el prestigioso GP de Mónaco se llevará a cabo a principios de junio a partir de 2026.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Colombia, Paraguay y Uruguay sellan su clasificación al mundial 2026

La NFL redobla su apuesta por Brasil

Luego de Marsee, ¿cuántos jugadores de los Marlins han ganado el Novato del Mes en MLB?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.
Migración

Detenidos cientos de surcoreanos en una fábrica de EEUU en redada migratoria

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
TENSIONES

Pentágono advierte: provocador vuelo de aviones venezolanos sobre buque de EEUU

Soldados del Ejército venezolano sobre tanques blindados asisten a un desfile militar para celebrar el 213 aniversario de la Independencia de Venezuela en Caracas, el 5 de julio de 2024.
Tension en el Caribe

Maduro habla de invasión de EEUU y de respuesta "armada" ¿Cuál es el poder militar real de Venezuela?

Vista de Alligator Alcatraz por dentro.  video
FALLO

Tribunal de apelaciones permite continuidad de operaciones en "Alligator Alcatraz"

Jonathan Parra y Paula Sánchez Zapata.
ESTAFA DE ALTA GAMA

Arrestan a pareja por vender Rolex falsos y desaparecer con 70.000 dólares

Te puede interesar

Alcaldesa de Miami-Dade  Daniella Levine Cava y el gobernador de Florida Ron DeSantis. 
FLORIDA

Alligator Alcatraz reabre: DeSantis celebra, Levine Cava denuncia "retroceso de la justicia"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
MEDIDAS

EEUU anuncia restricciones de visas a centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino

El despliegue de las aeronaves al territorio estadounidense se produce en medio de crecientes tensiones con Venezuela.
TENSIÓN

EEUU envía aviones caza a Puerto Rico para combatir el narcotráfico

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un evento en Florida.
DELITO

Desarticulan red de fraude migratorio de "cubañoles" hacia EEUU

Un empleado trabaja en una fábrica de procesamiento de aluminio.
EEUU

Desempleo se ubica en 4,3% y sube expectativas de recorte de tasas