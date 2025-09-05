Gran Premio de Mónaco sigue por otra década más en la Fórmula 1

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, maniobra el auto en la sesión de calificación para el Gran Premio de Mónaco el sábado 27 de mayo del 2023.

Prueba histórica de la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco seguirá en el calendario hasta 2035 , anunció este viernes la organización de la competición.

"La Fórmula 1 extiende el Gran Premio de Mónaco hasta 2035 incluido, tras la ampliación del acuerdo existente con el Automobile Club de Monaco (ACM), que estaba vigente hasta la temporada 2031", indicó el promotor Fórmula One en un comunicado publicado con motivo del GP de Italia que se disputa este fin de semana en Monza.

Fútbol Las lágrimas de Leo Messi en su último partido en Argentina: "Siempre soñé terminar de esta manera"

En la lista de grandes premios más disputados en el Mundial desde 1950, el GP de Mónaco, que se celebra en las calles del Principado, ocupa el segundo lugar, por detrás del circuito de Monza (GP de Italia), y se disputa sin interrupción desde 1955.

Tradicionalmente celebrado a finales de mayo al mismo tiempo que las 500 Millas de Indianápolis -otro evento imprescindible en el automovilismo-, el prestigioso GP de Mónaco se llevará a cabo a principios de junio a partir de 2026.

FUENTE: AFP