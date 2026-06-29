lunes 29  de  junio 2026
Fútbol Americano

Buffalo Bills excluyen a O.J. Simpson del nuevo Highmark Stadium y cierran un capítulo de su historia

Los Buffalo Bills decidieron no incluir a O.J. Simpson en los homenajes del nuevo Highmark Stadium, marcando el distanciamiento definitivo de la franquicia con su exestrella

Una pala quitanieves antes del partido entre los New York Jets y los Buffalo Bills en el Highmark Stadium el 4 de enero de 2026 en Orchard Park, Nueva York.&nbsp;

Una pala quitanieves antes del partido entre los New York Jets y los Buffalo Bills en el Highmark Stadium el 4 de enero de 2026 en Orchard Park, Nueva York. 

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Buffalo Bills han tomado una decisión definitiva respecto al legado de O.J. Simpson. La franquicia confirmó que el ex corredor del Salón de la Fama no será homenajeado en el nuevo Highmark Stadium, que abrirá sus puertas esta temporada, pese a haber sido una de las figuras más importantes en la historia deportiva del equipo.

Pete Guelli, director de operaciones de los Bills, explicó que la organización decidió que Simpson "no encaja" en el espacio conmemorativo denominado Family Circle, una zona ubicada frente al nuevo estadio donde serán reconocidas las grandes leyendas de la franquicia.

Lee además
Robert Lewandowski anotó el gol número 25 en La Liga por el Barcelona 
Fútbol

Robert Lewandowski está a un paso de llegar a la MLS con el Chicago Fire
El defensor Alistair Johnston (izq) y el centrocampista Stephen Eustaquio, ambos de Canadá, celebran luego de la victoria de su selección ante Sudáfrica en el Mundial, el 28 de junio de 2026. 
FÚTBOL

Canadá se convierte en el primer equipo en clasificar a octavos de final en el Mundial 2026

La medida representa un cambio respecto al antiguo Highmark Stadium, donde el nombre de Simpson permanecía en el tradicional Muro de la Fama. En el nuevo recinto, valorado en 2.100 millones de dólares, la franquicia optó por rediseñar la forma en que honra a sus exjugadores, dejando fuera al histórico corredor.

En esta foto del 3 de octubre de 1995, O.J. Simpson reacciona tras ser absuelto del doble homicidio de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman en Los Ángeles.

En esta foto del 3 de octubre de 1995, O.J. Simpson reacciona tras ser absuelto del doble homicidio de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman en Los Ángeles.

Desde el punto de vista deportivo, Simpson fue uno de los jugadores más importantes en la historia de Buffalo. Durante la década de 1970 estableció numerosos récords terrestres con el equipo y se convirtió en el primer jugador de la NFL en superar las 2.000 yardas por carrera en una sola temporada, un logro que marcó una época.

Sin embargo, su legado quedó profundamente afectado tras ser acusado del asesinato de su exesposa y de un amigo de ella en 1994. Aunque fue absuelto en el juicio penal, posteriormente fue declarado responsable de ambas muertes en un proceso civil. Años después cumplió una condena de nueve años de prisión por un caso de robo a mano armada y secuestro no relacionado con esos hechos.

Los Bills ya habían tomado distancia de Simpson desde la década de los noventa, primero bajo la propiedad de Ralph Wilson y posteriormente con Terry y Kim Pegula. Aunque ocasionalmente asistía a algunos partidos gracias a invitaciones personales, la organización evitaba reconocer públicamente su presencia.

Simpson falleció en abril de 2024 a los 76 años a causa de un cáncer de próstata. Con la inauguración del nuevo Highmark Stadium y la exclusión de su nombre del Family Circle, los Bills ponen punto final a una de las relaciones más complejas y controvertidas de su historia.

Temas
Te puede interesar

Aseguran que el capitán de la selección de Cabo Verde está acusado de violación

Serena Williams asegura que "odia" las reglas antidopaje, pero las ve "necesarias"

Russell se queda con el triunfo en el Gran Premio de Austria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DICTADURA

Díaz-Canel descarta cambios políticos y reafirma que Cuba seguirá bajo el modelo "socialista"

El defensor Alistair Johnston (izq) y el centrocampista Stephen Eustaquio, ambos de Canadá, celebran luego de la victoria de su selección ante Sudáfrica en el Mundial, el 28 de junio de 2026. 
FÚTBOL

Canadá se convierte en el primer equipo en clasificar a octavos de final en el Mundial 2026

El Papa León XIV pronuncia su discurso a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de abril de 2026.
TERREMOTO

El Papa León XIV expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos

Se observa un edificio dañado a través de la ventana de un autobús que transporta a miembros del Regimiento de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil francesa (UIISC 7) en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, mientras se despliegan para colaborar en las operaciones de rescate tras los terremotos.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Edificios sociales de misión de Chávez se desmoronan como castillos de arena por los sismos, según reportes

La nueva presidenta de los peruanos (AFP)
PERÚ

Los retos de Keiko Fujimori: ganar legitimidad y gobernar con contrapesos

Te puede interesar

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
Tragedia

Temblor de 4.6 estremece el centro de Venezuela, tras doble terremoto del miércoles
Rescatistas de Miami-Dade arriban a Venezuela.
APOYO ESPECIALIZADO

Miami-Dade envía equipo élite de rescatistas a Venezuela para búsqueda de sobrevivientes

Bryan Calvo alcalde de Hialeah. 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Hialeah planea invertir $45 millones en moderna ampliación de Building y sanear City Hall

Personal de apoyo recibió los aportes entregados por la comunidad.
GESTIÓN

Cómo ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela: Las Américas Freedom Foundation y M Foundation lanzan campaña de donaciones en GoFundMe

María Corina Machado dijo  que es su deber acompañar al pueblo de Venezuela en esta tragedia ocurrida con los terremotos. (Vente Venezuela)
VENEZUELA

María Corina Machado: "Es el momento de regresar a Venezuela"