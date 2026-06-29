Buffalo Bills excluyen a O.J. Simpson del nuevo Highmark Stadium y cierran un capítulo de su historia

Una pala quitanieves antes del partido entre los New York Jets y los Buffalo Bills en el Highmark Stadium el 4 de enero de 2026 en Orchard Park, Nueva York.

Los Buffalo Bills han tomado una decisión definitiva respecto al legado de O.J. Simpson. La franquicia confirmó que el ex corredor del Salón de la Fama no será homenajeado en el nuevo Highmark Stadium, que abrirá sus puertas esta temporada, pese a haber sido una de las figuras más importantes en la historia deportiva del equipo.

Pete Guelli, director de operaciones de los Bills, explicó que la organización decidió que Simpson "no encaja" en el espacio conmemorativo denominado Family Circle, una zona ubicada frente al nuevo estadio donde serán reconocidas las grandes leyendas de la franquicia.

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La medida representa un cambio respecto al antiguo Highmark Stadium, donde el nombre de Simpson permanecía en el tradicional Muro de la Fama. En el nuevo recinto, valorado en 2.100 millones de dólares, la franquicia optó por rediseñar la forma en que honra a sus exjugadores, dejando fuera al histórico corredor.

En esta foto del 3 de octubre de 1995, O.J. Simpson reacciona tras ser absuelto del doble homicidio de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman en Los Ángeles. AP/Myung J. Chun/Los Angeles Daily News/Archivo

Desde el punto de vista deportivo, Simpson fue uno de los jugadores más importantes en la historia de Buffalo. Durante la década de 1970 estableció numerosos récords terrestres con el equipo y se convirtió en el primer jugador de la NFL en superar las 2.000 yardas por carrera en una sola temporada, un logro que marcó una época.

Sin embargo, su legado quedó profundamente afectado tras ser acusado del asesinato de su exesposa y de un amigo de ella en 1994. Aunque fue absuelto en el juicio penal, posteriormente fue declarado responsable de ambas muertes en un proceso civil. Años después cumplió una condena de nueve años de prisión por un caso de robo a mano armada y secuestro no relacionado con esos hechos.

Los Bills ya habían tomado distancia de Simpson desde la década de los noventa, primero bajo la propiedad de Ralph Wilson y posteriormente con Terry y Kim Pegula. Aunque ocasionalmente asistía a algunos partidos gracias a invitaciones personales, la organización evitaba reconocer públicamente su presencia.

Simpson falleció en abril de 2024 a los 76 años a causa de un cáncer de próstata. Con la inauguración del nuevo Highmark Stadium y la exclusión de su nombre del Family Circle, los Bills ponen punto final a una de las relaciones más complejas y controvertidas de su historia.