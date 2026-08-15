Estrella de la MLB da un paso clave en su recuperación

Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, corre hacia el dugout después de la segunda entrada de un juego contra los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium, el 8 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York.

NUEVA YORK.- La estrella de los Yanquis de Nueva York, Aaron Judge , alcanzó un hito clave en su recuperación de una costilla rota al practicar lanzamientos por primera vez desde que le diagnosticaron la lesión el 4 de junio.

Desde que Judge ha estado fuera de juego, los "Bombarderos del Bronx" tienen un récord de 32-31 y están ansiosos por recibir refuerzos ofensivos, ya que Cody Bellinger y Giancarlo Stanton también se encuentran lesionados.

"Sé que ayer lanzó y corrió", dijo este sábado el mánager de los Yanquis, Aaron Boone, antes del partido contra los Azulejos en el Rogers Centre de Toronto.

"Esperemos que siga progresando a lo largo de esta semana y ya veremos qué otras actividades se incorporan", agregó al sitio web del equipo.

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Ganador de su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana la temporada pasada, el beisbolista estadounidense jugó pese al dolor durante varias semanas antes de que le diagnosticaran una fractura por estrés en la primera costilla del lado derecho.

El bateador de las Grandes Ligas dijo que creía haberse lesionado al intentar hacer una atrapada en picada y evitar chocar con su compañero de equipo Jazz Chisholm en un partido del 26 de abril.

Judge, de 34 años, suma 17 jonrones con un promedio de bateo de .248 esta campaña, pero jugó por última vez el 31 de mayo.

Con un récord de 68-54, los Yanquis están a 6.5 partidos del líder, Tampa Bay, en la carrera por el título de la División Este de la Liga Americana.

Douglass rompe récord mundial

La nadadora estadounidense Kate Douglass rompió este sábado el récord mundial de los 50 m estilo libre femenino, al registrar un tiempo de 23,49 segundos en las eliminatorias del Campeonato Pan Pacífico.

Douglass, de 24 años, superó la marca mundial de 23,55 segundos establecida por su compatriota Gretchen Walsh el 28 de junio en el Trofeo Sette Colli de Roma.

La marca de Walsh, de 23 años, había superado el récord mundial de 23,59 segundos que la propia Douglass había establecido el 19 de junio.

La nueva plusmarquista afirmó que creía que aún podía mejorar técnicamente.

FUENTE: AFP