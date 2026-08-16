domingo 16  de  agosto 2026
BÉISBOL

Novato dominicano hace historia en la MLB con tres jonrones en su debut

El jardinero dominicano Joshua Báez, de los Cardenales de San Luis, tuvo un estreno soñado en la MLB y dejó su nombre plasmado en los libros de récords

El patrullero Joshua Báez, de los Cardenales de San Luis en la MLB, celebra en el dugout tras conectar su tercer jonrón en un juego, el 15 de agosto de 2026.

El patrullero Joshua Báez, de los Cardenales de San Luis en la MLB, celebra en el dugout tras conectar su tercer jonrón en un juego, el 15 de agosto de 2026.

JESSIE ALCHEH / GETTY IMAGES vía AFP
Por Marcos Ríos

MIAMI.- El jardinero dominicano Joshua Báez se convirtió este sábado en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas de béisbol en conectar tres cuadrangulares en su partido debut, en el triunfo por 8-4 de los Cardenales de San Luis sobre los Cachorros de Chicago.

"Es increíble, no lo puedo poner en palabras", dijo Báez. "Traté de mantener la calma, de disfrutar el momento y de divertirme y nada más".

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Báez, de 23 años y quien fue seleccionado por San Luis en el draft del 2021, conectó jonrones en los primeros tres turnos de su carrera, en la primera (ante el primer lanzamiento), cuarta y sexta entrada.

"No sabía que iba a pegar tres jonrones en un partido, después del segundo pensé que lo podía hacer una vez más".

El mítico Wrigley Field (Chicago) fue testigo de uno de los momentos cumbre de la temporada para los Cardenales.

Un aproximado de 35 personas, entre invitados especiales y familiares, disfrutaron de algo más que su debut en la gran carpa.

"Ellos significan el mundo para mí, solamente puedo decir que no estaría aquí sin ellos", afirmó.

Bateando quinto en la alineación de San Luis, Báez también se convirtió en el segundo jugador desde 1900 en conectar cuadrangulares en sus dos primeros turnos en las Grandes Ligas, junto a Bob Nieman, que lo hizo en septiembre de 1951.

"Es algo realmente increíble", comentó el mánager dominicano de San Luis, Oliver Mármol. "Creo que ha demostrado el talento, tiene mucho poder y la realidad es que nos pone un nivel más arriba que los demás".

Una historia de superación

Báez nació en Boston en junio del 2003 y luego se mudó a la República Dominicana. Tiempo después regresó a Estados Unidos para el sexto grado, sin hablar una palabra de inglés, y utilizando un traductor para comunicarse.

Posterior a la histórica hazaña, Báez compartió con sus familiares en el campo de los Cachorros, entre ellos su madre, quien lo recibió con un abrazo entre aplausos de los presentes en una emotiva escena que consagra una historia de superación.

FUENTE: AFP

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