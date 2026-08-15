Estrella argentina del Chelsea recibe abucheos de su afición durante amistoso

El centrocampista argentino Enzo Fernández, del Chelsea, saluda a la afición tras la conclusión de un partido de la Champions League, el 17 de marzo de 2026.

LONDRES.- El argentino Enzo Fernández fue abucheado este sábado por aficionados del Chelsea en su entrada al campo desde el banquillo en el partido amistoso ganado por los Blues por 3-1 ante la Real Sociedad española, disputado en el estadio londinense de Stamford Bridge.

Con esos abucheos, ese sector de la hinchada del club inglés mostró su enfado con el internacional albiceleste por haber expresado en el final de la pasada temporada su deseo de abandonar la entidad.

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Pero el mediocampista, que fue suplente y en el minuto 62 sustituyó a Reece James, también fue aplaudido por otra parte de la grada.

Según la prensa, el Chelsea fijó en 120 millones de libras (162 millones de dólares) la cantidad necesaria para traspasar al jugador, aunque no ha recibido ofertas a esa altura en la actual ventana de fichajes de la pretemporada.

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Fernández, de 25 años, marcó, además, en la remontada de Argentina sobre Inglaterra en semifinales del reciente Mundial, unos días antes de ser expulsado en la final perdida ante España.

El amistoso de este sábado sirvió también para el estreno como local en Stamford Bridge del fichaje estrella del club, Morgan Rogers, que fue el autor del primer tanto de su equipo.

El venezolano Jon Aramburu igualó provisionalmente antes del descanso, pero en la segunda mitad los Blues se impusieron con un doblete de su jugador brasileño João Pedro.

Spence deja el Tottenham

El defensa internacional inglés Djed Spence, hasta ahora en el Tottenham de su país, firmó hasta junio de 2031 con el Inter de Milán, anunció el sábado el club campeón de la liga italiana.

Según la web especializada Transfermarkt, el Inter desembolsó 30 millones de euros (34,7 millones de dólares) para hacerse con el lateral derecho de 26 años.

Spence estuvo recientemente con Inglaterra en el Mundial de 2026, donde el equipo de los "Tres Leones" acabó en tercera posición.

Desde 2022 estaba en el Tottenham, que pagó 14 millones de euros de la época para ficharle.

No será la primera experiencia de Spence en el Calcio, ya que entre enero y junio de 2024 estuvo cedido en el Génova.

Es el segundo internacional inglés en unirse al Inter en dos semanas: a finales de julio, el central John Stones, de 32 años, dejó el Manchester City después de diez temporadas para unirse al club lombardo.

Ambos compondrán la zaga del Inter junto a los internacionales italianos Alessandro Bastoni y Federico Dimarco.

FUENTE: AFP