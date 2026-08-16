Djokovic cae en su estreno en segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati

El serbio Novak Djokovic se despide de la afición luego de quedar eliminado del Abierto de Australia, el 24 de enero de 2025.

CINCINNATI.- El gigante serbio Novak Djokovic fue eliminado por el argentino Thiago Tirante este sábado en su estreno en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Con visibles problemas físicos y dolores, el ganador de 24 títulos de Grand Slam cayó por 2-6, 6-4 y 6-4 ante un jugador que esta semana hizo su estreno en el Top-50 de la ATP.

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"Nole", de 39 años, era una de las grandes atracciones del antepenúltimo Masters 1000 de la temporada tras las ausencias por lesión del número uno del mundo, Jannik Sinner, y del español Carlos Alcaraz.

Pero su presencia fue efímera, de dos horas y 44 minutos de combate en la pista dura de Cincinnati.

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Ahora deberá concentrarse en intentar ganar, a pesar de sus limitaciones físicas, la corona 25 de un grande en el US Open de finales de agosto en Nueva York, el último Grand Slam del año.

"Es la mejor victoria de mi carrera, creo que hice un buen trabajo dentro de la cancha y manejé muy bien los nervios jugando contra una leyenda como Novak", celebró un emocionado Tirante, de 25 años.

Asimismo, el argentino destacó la importancia de nunca perder la confianza en sí mismo.

"Ahora estoy aliviado, porque tuve la oportunidad de quebrar muchas veces y no podía, pero seguí creyendo en mí, en mí mismo, en mi saque, en mi derecha, en mi equipo", agregó.

Problemas con el clima

Tras un primer set muy sólido, "Nole" tuvo una segunda manga muy sufrida como consecuencia del calor en el estado de Ohio y una baja física.

Incluso tuvo que pedir asistencia médica cuando ganaba 2-1 en ese parcial. Su equipo le brindó masajes de hielo en ambos muslos, pero al regresar a la pista hizo gestos de dolor y caminó en cámara lenta.

Tirante quebró el servicio del gigante balcánico para ponerse 4-3 arriba, embolsarse luego la manga y alargar el juego para agonía de su rival.

El sudamericano enfrentará en la tercera ronda a la promesa española Martín Landaluce (67°), de 20 años, quien derrotó más temprano al italiano Matteo Arnaldi, semifinalista del pasado Roland Garros.

FUENTE: AFP