"Ha durado mucho más de lo que pensábamos", añade con una sonrisa el director de tenis de la Rafa Nadal Academy, mientras mira a jóvenes promesas entrenando cerca de él bajo el sol de Manacor, en la isla de Mallorca.

Nadal sigue reponiéndose de sus problemas físicos, pero continúa pendiente de su Academia, donde es habitual verle, como el pasado 14 de junio cuando, en compañía de la número uno del mundo, Iga Swiatek, presidió la ceremonia de graduación de 49 alumnos y jugadores.

También fue el lugar elegido el 19 de mayo pasado para anunciar un "punto y aparte" para recuperarse y afrontar 2024 como el posible año de su retirada.

"Este sería mi objetivo: intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo", dijo entonces Nadal.

nadalestatua.jpg Un grupo de espectadores toma fotos de una nueva estatua de Rafa Nadal en Roland Garros el lunes 31 de mayo de 2021, en París AP /Christophe Ena

Cerca de los alumnos

Las pistas de su academia serán, sin duda, el lugar en que el campeón español se prepare para su vuelta, junto a los alumnos, que en ocasiones pueden disfrutar de peloteos con el ganador de 14 Roland Garros.

"Habla puntualmente con los entrenadores, les explica su visión, él entrena aquí siempre y entrena con los chicos, les aporta su manera de hacer y sus consejos", explica Toni Nadal.

"He tenido la suerte de jugar con él (Rafa Nadal) varias veces", recuerda Daniel Rincón, de 20 años, ganador del Abierto de Estados Unidos junior en 2021, en una terraza del centro de entrenamiento.

"Nos ayuda mucho, en los descansos o durante los ejercicios nos intenta ayudar, quiere que mejoremos todos y nos aporta ese granito de arena y para nosotros es muy importante que te diga algo Rafa Nadal", dice este joven alto y tímido, que también estudió un tiempo en la Academia a la vez que entrenaba.

Y es que no sólo de tenis viven los deportistas de la Academia, sino que junto a las más de 40 canchas tanto de tierra batida como de pista dura, cubiertas y descubiertas, se levanta una escuela internacional en la que pueden estudiar y prepararse para la universidad.

Los integrantes de la academia también pueden disfrutar de otras instalaciones como piscinas, canchas de pádel, gimnasio y hasta un pequeño campo de fútbol siete en la línea de formar no sólo tenistas sino "de sacar a las mejores personas posibles", dice el entrenador francés Jérémy Paisan.

nadalwinklose.jpg El español Rafael Nadal superó con 7-6 7-6 al noruego Casper Ruud en Turín AFP/ Marco BERTORELLO

'Perseverancia'

Responsable de los jugadores junior, de entre 14 y 18 años, Paisan recuerda que "lo más importante son los valores que transmitimos. Aquí es lo más importante".

"Durante mi carrera aprendí a sufrir", "siempre trabajo con una meta y la meta es mejorar como jugador y persona"... Frases motivadoras de Nadal inundan las instalaciones de la Academia, que cuenta con un museo que reúne los logros del campeón español gracias a su perseverancia.

Toni Nadal recuerda que el éxito de su sobrino se debe sobre todo a esa constancia y al trabajo, algo que intenta meter en la mente de sus pupilos de la academia, donde buscan que los que sueñan con llegar a ser número del tenis, mantengan los pies en el suelo.

"Me considero un buen entrenador, pero no sé cómo se hace un campeón, lo que traslado a los jóvenes es 'no confiéis en el entrenador, confiad en vosotros'. El que más trabaja es el que tiene más opciones de éxito, luego voy a trabajar más que lo demás", explica Toni Nadal.

"El éxito no es tener a Casper Ruud (que llegó con 19 años y como 143 del mundo a Manacor) o a Félix (Auger-Aliassime), el éxito es que cada uno dé su mejor versión", insiste el exentrenador de Nadal.

"El éxito es que cada chico que venga aquí aproveche el tiempo y que cuando se vaya, haya triunfado o no, tenga la sensación de que no ha perdido el tiempo", concluye Toni Nadal.

FUENTE: AFP