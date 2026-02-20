viernes 20  de  febrero 2026
Stefano Domenicali responde a Max Verstappen y resta importancia a sus críticas a las reglas 2026 de la Fórmula 1

Stefano Domenicali responde a Max Verstappen y minimiza sus críticas a las reglas 2026 de la Fórmula 1. El campeón neerlandés cuestiona los nuevos monoplazas y deja abierta la puerta a un retiro anticipado

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, asiste a una conferencia de prensa antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita de 2025 en el Circuito Corniche de Yedá, el 17 de abril de 2025.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, asiste a una conferencia de prensa antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita de 2025 en el Circuito Corniche de Yedá, el 17 de abril de 2025. 

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El director ejecutivo de la Formula 1, Stefano Domenicali, salió al paso de las declaraciones del tetracampeón mundial Max Verstappen, quien recientemente cuestionó las nuevas regulaciones técnicas previstas para 2026 y dejó abierta la puerta a un posible retiro anticipado.

Durante los test de pretemporada en Bahréin, Domenicali aseguró que las opiniones del piloto neerlandés forman parte de un debate constructivo y descartó que las nuevas reglas puedan poner en riesgo su continuidad en la categoría.

Domenicali confía en el futuro de Verstappen en la F1

El directivo italiano explicó que mantuvo una reunión con el campeón y destacó su compromiso con el deporte, pese a sus críticas públicas.

“Max se preocupa por la Fórmula 1 más que nadie”, afirmó Domenicali, quien insistió en que la relación entre la organización y los pilotos debe gestionarse de manera interna para proteger el interés de los aficionados.

Además, subrayó que el neerlandés seguirá siendo una pieza clave en el futuro del campeonato y que la FIA y la F1 están escuchando las opiniones de los principales pilotos antes de implementar cambios definitivos.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el esprint de Fórmula 1 de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025.

Las críticas de Verstappen a las reglas 2026

El piloto de Red Bull ha sido uno de los más duros con el nuevo reglamento técnico, que incrementará el peso de la energía eléctrica en los monoplazas. Según Verstappen, los coches podrían perder diversión al volante, comparándolos incluso con la Fórmula E “llevada al extremo”.

En una reciente entrevista, el campeón también dejó entrever que estas modificaciones no favorecen la longevidad de su carrera en la F1, alimentando rumores sobre una posible salida anticipada del deporte.

Un futuro abierto y posibles proyectos fuera de la F1

Desde su debut en 2015 con apenas 17 años, Verstappen se convirtió en el piloto más joven en competir en la categoría reina del automovilismo. Con 28 años y múltiples títulos en su palmarés, el neerlandés ha reconocido en varias ocasiones que podría retirarse antes de lo esperado.

El propio piloto aseguró que se siente satisfecho con su trayectoria y que cuenta con otros proyectos fuera de la Fórmula 1, incluyendo su interés por diferentes disciplinas del automovilismo, como la resistencia, donde ya tuvo experiencias recientes.

Debate abierto en la categoría

Las declaraciones cruzadas reflejan el debate interno que vive la Fórmula 1 de cara a 2026, una temporada que promete transformar el equilibrio técnico y estratégico del campeonato. Mientras la organización busca impulsar la sostenibilidad y la innovación tecnológica, pilotos como Verstappen reclaman que la esencia competitiva y la diversión al volante no se pierdan.

