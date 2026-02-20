viernes 20  de  febrero 2026
La NBA prepara cambios en el Draft para combatir el “tanking”: Adam Silver plantea nuevas reglas para la próxima temporada

La NBA planea cambios en el Draft para combatir el tanking. Adam Silver evalúa nuevas reglas de lotería, protecciones de picks y sanciones tras recientes polémicas con equipos como Utah Jazz e Indiana Pacers

Kasparas Jakuionis (der.) estrecha la mano del comisionado de la NBA, Adam Silver (izq.), tras ser seleccionado en la vigésima posición global por los Miami Heat durante la primera ronda del Draft de la NBA de 2025 en el Barclays Center el 25 de junio de 2025 en el barrio de Brooklyn de la ciudad de Nueva York. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o usar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de Licencia de Getty Images. Sarah Stier/Getty Images/AFP (Foto de Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

Por Pedro Felipe Hernández

El comisionado de la National Basketball Association (NBA), Adam Silver, comunicó a los 30 gerentes generales que la liga planea implementar modificaciones reglamentarias con el objetivo de reducir el “tanking”, una práctica que consiste en perder partidos deliberadamente para mejorar la posición en el Draft. La información fue revelada por el periodista Shams Charania.

Nuevas reglas del Draft para frenar el tanking

Según lo discutido en reuniones del comité de competición y en un encuentro reciente con los GMs, la liga evalúa múltiples medidas que podrían cambiar de forma significativa el sistema actual del Draft.

Entre las propuestas que están sobre la mesa destacan:

  • Limitar las protecciones de picks de primera ronda únicamente al top-4 o top-14 ampliado.
  • Congelar las probabilidades de lotería desde el cierre del mercado de traspasos o en una fecha posterior.
  • Aplanar las probabilidades para todos los equipos de lotería.
  • Ajustar las opciones del Draft tomando en cuenta el rendimiento acumulado de los últimos dos años.
  • Ampliar la lotería para incluir a todos los equipos del play-in y no solo a una parte de ellos.

La liga también analizó impedir que una franquicia seleccione dentro del top-4 en años consecutivos y restringir que equipos que hayan llegado a Finales de Conferencia puedan acceder a esas primeras posiciones en el Draft siguiente.

Inspiración en el modelo de la WNBA

Uno de los ejemplos considerados por la NBA proviene de la Women's National Basketball Association, que ya calcula las probabilidades del Draft basándose en el rendimiento acumulado de dos temporadas regulares. Este modelo busca evitar que un solo año negativo determine ventajas excesivas en la lotería.

Adam Silver y la lucha contra el tanking

Durante el All-Star Weekend, Silver adelantó que la liga estaba estudiando diversas alternativas para preservar la competitividad y evitar estrategias que perjudiquen el espectáculo. La preocupación ha aumentado tras varios casos recientes relacionados con la política de participación de jugadores.

En las últimas semanas, equipos como el Utah Jazz y los Indiana Pacers recibieron multas significativas por incumplir normas vinculadas al uso de jugadores, lo que ha intensificado el debate sobre la integridad competitiva.

Un cambio que podría redefinir el futuro del Draft

Si las modificaciones se aprueban, la NBA podría transformar la forma en que las franquicias planifican sus reconstrucciones. El objetivo principal sería equilibrar el acceso al talento joven sin incentivar temporadas diseñadas para perder.

Las discusiones continúan y se espera que la liga avance en propuestas concretas antes del inicio de la próxima campaña.

