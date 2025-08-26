martes 26  de  agosto 2025
Confianza de los consumidores se mantiene alta

Durante el mes pasado, el índice que evalúa esta confianza cedió, no obstante, 1,3 puntos hasta alcanzar los 97,4 puntos (frente a los 98,7 de julio), según la asociación Conference Board

Una cliente observa artículos para bebés en una tienda en Estados Unidos.

FREDERIC J. BROWN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La confianza de los consumidores en Estados Unidos disminuyó en agosto, aunque ligeramente menos de lo que esperaban los mercados, según datos publicados el martes por la asociación Conference Board.

Es mejor de lo que esperaban los analistas, que pronosticaban que el índice bajaría a 96,5 puntos, según el consenso publicado por MarketWatch.

"La confianza ha retrocedido ligeramente en agosto, pero se mantiene en los niveles altos observados en los últimos tres meses", declaró en un comunicado la economista de la asociación, Stephanie Guichard.

Si se analiza por grupos de edad, la confianza cedió ligeramente entre los menores de 35 años.

Las presuntas preocupaciones de estas agencias de seguimiento de estadísticas se refieren a los posibles altos precios y la inflación, un tema en el que insiste la prensa liberal y la Reserva Federal, ambos alineados al gobierno predecesor de Joe Biden.

FUENTE: Con información de AFP.

