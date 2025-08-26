martes 26  de  agosto 2025
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

El juez Edward Chen decidió esperar dictamen sobre apelación de la Administración Trump en la Corte del Noveno Circuito, mientras abogados sugieren esperar

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS.

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Este lunes, juez federal Edward Chen resolvió suspender su fallo sobre el Estatus de Protección Temporal de Venezuela (TPS, por sus siglas en inglés) que permite a miles de inmigrantes venezolanos permanecer legalmente en EEUU y que están en riesgo de perder el mecanismo migratorio el 10 de septiembre próximo.

Chen argumentó en su decisión de unas seis líneas, según abogados de inmigración, que prefiere esperar el dictamen sobre una apelación que interpuso la Administración Trump en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que conoce también de una petición sobre el TPS.

Sin embargo, precisa que puede revisar la suspensión a menos que ocurran "circunstancias urgentes".

Esta decisión se conoce una semana después de que la Corte del Noveno Circuito avaló la orden de Trump de eliminar el TPS que protegía a 60,000 inmigrantes de Nicaragua y de Honduras para permanecer en EEUU sin ser deportados.

“No sabemos por qué el juez Chen decidió esperar el fallo de apelación, pero espero que esto nos sirva para seguir mirando hacia adelante”, dijo Yesenia Lacona, abogada de inmigración a un espacio radial al conocer de la decisión, en horas de la tarde.

Explicó que Chen con este pronunciamiento suspende todas sus decisiones y procedimientos sobre la petición del TPS y se reserva el derecho a revisitar la suspensión de ser necesario.

Inmigrantes con TPS en riesgo

Según Chen, el tribunal “ha recibido y revisado los escritos de las partes y por la presente suspende el procedimiento hasta nueva orden”, hasta tanto “la Corte del Noveno Circuito decide la apelación del gobierno sobre la orden de aplazamiento.

El juez federal conoce una de las demandas que presentó la Alianza Nacional de TPS, junto a otros siete querellantes, en contra de la orden ejecutiva de Trump, de revocar el beneficio migratorio que dio la Administración Biden a miles de inmigrantes en 2021, entre ellos a 250,000 venezolanos, que están en riesgo a16 días de que expire la protección.

Otros 300,000 inmigrantes que recibieron el mecanismo de protección en 2023 están sujetos a fallos judiciales

FUENTE: Con información de Gladys Rodríguez/Circuito Éxitos, El País

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
