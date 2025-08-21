jueves 21  de  agosto 2025
Checo Pérez y Bottas la alineación perfecta para Cadillac, asegura expiloto de F1

Medios europeos han señalado que Valtteri Bottas será anunciado como el primer piloto del equipo estadounidense

El mexicano Sergio Checo Pérez, en ese entonces de Red Bull, camina hacia el garaje previo al Gran Premio de Abu Dabi, el 7 de diciembre de 2024.

El mexicano Sergio "Checo" Pérez, en ese entonces de Red Bull, camina hacia el garaje previo al Gran Premio de Abu Dabi, el 7 de diciembre de 2024.

Por Karla Roca

El 2026 no solamente será el año en el que se implementará un importante cambio en el reglamento de la Fórmula 1, sino que también marcará el inicio de la historia de Cadillac en la máxima categoría.

Ingresando a la parrilla como el onceavo equipo, la escudería estadounidense ha dado mucho de que hablar en cuanto a su alineación de pilotos se refiere, pues aunque aún no hay un anuncio oficial, ya hay varios nombres que resuenan con fuerza: Sergio Pérez y Valtteri Bottas, una pareja que podría ser indispensable para el año debut de la escudería.

Pérez y Bottas, la apuesta certera para Cadillac en 2026

En entrevista con AS Colombia, Juan Pablo Montoya, ex piloto de F1, aseguró que el camino que debería seguir Cadillac para 2026 es el de la experiencia, y que mejor que de la mano de una dupla que contemple al mexicano y al finlandés.

checomiami.jpg
El piloto mexicano Sergio

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez luego de realizar el tiempo más rápido para quedarse con la Pole del GP de Miami

Montoya menciona que ambos pilotos serían capaces de aportar velocidad y madurez al equipo, sobre todo en una temporada en la que todos en la parrilla empiezan desde cero ante el cambio de regulaciones. El tema del desarrollo del auto también podría ser determinante cuando se habla de “Checo” y Valtteri.

Para el ex piloto de Formula 1 aunque la alineación que contempla a Sergio y a Valtteri podría ser impactante, también podría tratarse de algo fugaz, pues ambos son pilotos veteranos que podrían querer retirarse en los próximos años, por lo que ir preparando a nuevos talentos que los sucedan sería lo ideal:

“Para mí creo que esa es la dupla y la forma en que creo que deberían hacerlo es firmar a uno por dos años y al otro por un año”, aseveró el colombiano.

Hasta el momento Cadillac no ha dado indicios sobre quienes serán los pilotos que representarán a la escudería en 2026, sin embargo, fuertes rumores aseguran que luego del parón de verano Valtteri Bottas será anunciado, y que más tarde este año podríamos esperar la noticia del regreso de “Checo” Pérez al Gran Circo.

